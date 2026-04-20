Los Nets amplían el contrato de Jordi Fernández y su cuerpo técnico

Fernández, de 43 años, acaba de completar la segunda temporada en los Nets, que están inmersos en un proceso de reconstrucción de su plantilla.

Tras terminar la temporada con un balance de 20-62, fuera de las posiciones de 'playoff', los Nets aspiran a lograr una buena posición en el próximo 'draft' que les permita captar talento para el futuro.

"Jordi es un líder extraordinario que, junto a su cuerpo técnico, ha dejado su sello en esta franquicia desde el momento en que llegó a Brooklyn", afirmó en un comunicado de la franquicia el gerente general de los Nets, Sean Marks.

"En sus dos primeras temporadas, Jordi ha construido una base sólida basada en el desarrollo de los jugadores, el espíritu competitivo y una comunicación honesta, aspectos que han sido asumidos por toda la plantilla", aseguró Marks.

"La energía y la pasión que todo el cuerpo técnico aporta incansablemente a nuestros jugadores se refleja en toda la organización, y estamos encantados de que este grupo siga liderando la franquicia en el futuro", añadió el directivo.