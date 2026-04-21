Madrid calienta para el Eurobasket 2029, con el Bernabeu como sede del partido inaugural

"Vamos a ofrecer al mundo una imagen espectacular", declaró la presidenta del Gobierno regional de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha protagonizado este martes junto a la de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Elisa Aguilar, el acto de presentación, en el que ambas destacaron el acuerdo alcanzado entre las instituciones para que el torneo se celebre en la capital española.

Madrid, la principal de las cuatro sedes del Eurobasket 2029 (las otras son Atenas, Liubliana y Tallín), albergará 31 partidos del torneo: los quince del grupo de la primera fase en el que esté encuadrada la selección española y los dieciséis de la fase final.

Todos ellos se disputarán en el Movistar Arena a excepción del inaugural, que se jugará en el estadio Santiago Bernabéu y que apunta a ser uno de los grandes reclamos del evento.

Disputar ese partido en un estadio de fútbol supondrá algo "nunca visto en el baloncesto FIBA", en palabras de Aguilar, quien espera que este Eurobasket sirva para "elevar el baloncesto a otro nivel" y llevarlo "a una dimensión nueva, trascendente y relevante".

"Necesitábamos llevar a nuestro baloncesto a otro nivel que rompiera todos los moldes a nivel mundial. Va a ser un partido inaugural ante 80.000 personas, nada antes visto en el paraguas de FIBA. Va a contribuir a que el baloncesto pase de página y podamos situar a nuestro deporte donde le corresponde por su identidad", destacó.

El exjugador del Real Madrid y de la selección española Rudy Fernández admitió que sentía "envidia sana" de los que tendrán la oportunidad de jugar el encuentro inaugural en el Bernabéu, "algo histórico", mientras que el también exbaloncestista Fernando Romay apuntó que "Madrid es la ciudad del deporte y no podía faltar el baloncesto".

Mientras tanto, el seleccionador español, Chus Mateo, declaró que ser locales "es una gran responsabilidad" que asumirán "con total determinación, sin miedo, haciendo las cosas lo mejor posible para dejar en lo más alto el baloncesto nacional".