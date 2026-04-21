Minnesota Timberwolves levanta 19 puntos e iguala la serie con Denver Nuggets (1-1)

Los 'Wolves' consiguieron poco a poco reducir su desventaja ante unos locales que fueron perdiendo fuelle, lo que fue aprovechado por el conjunto de Chris Finch, que sentenció la victoria en el tramo final con un triple y una canasta de dos de Donte DiVincenzo y dos tiros libres de Julius Randle.

Anthony Edwards lideró el capítulo anotador de Minnesota con 30 puntos, con tres triples y diez rebotes incluidos, misma cifra que alcanzó en Denver Jamal Murray, en tanto que su gran figura y finalista al MVP de la temporada regular, el serbio Nikola Jokic, aportó 24, 15 capturas y 8 asistencias.

Edwards, no obstante, perdió un balón a falta de 31 segundos para el final y Christian Braun falló un tiro libre, acciones que dejaron a Denver por detrás 114-115 y que permitieron a los Timberwolves llevarse el encuentro.

La serie se marcha ahora a Minnesota, donde se disputarán los dos próximos encuentros el jueves y el sábado.