98-83. Golpe de autoridad de los Pistons ante los Magic para empatar 1-1 la serie

Los Pistons, primeros del Este, respondieron así a la derrota encajada en el primer partido de la serie, que supuso la gran sorpresa del primer fin de semana de 'playoffs'.

La victoria fue la primera de los Pistons en 'playoffs' en Detroit desde 2008, casi 18 años después de aquel partido ante los Boston Celtics en las Finales del Este, al que sucedieron once derrotas en una larga travesía del desierto hasta el día de hoy.

Pistons y Magic plantearon un partido ultradefensivo, en el que ambos equipos atacaron cada balón con una presión asfixiante, sin tiros fáciles, con tapones, robos y constantes pérdidas.

El resultado al descanso era de empate a 46, con los nervios a flor de piel en Detroit, que no podía permitirse otra derrota antes de viajar a Orlando para los próximos dos partidos de la eliminatoria.

Los Pistons han perdido el factor cancha, pero se aseguraron que la serie volverá a Detroit, al menos, para un quinto partido.

Todo cambió tras el descanso. Los Pistons subieron un punto su agresividad para firmar un demoledor parcial de 30-3 con el que sentenciaron el partido en apenas seis minutos.

Los Pistons se llevaron el cuarto 38-16, pero eso no impidió que los dos equipos mantuviesen su dureza hasta el final, con los jugadores citándose para los próximos partidos en Orlando.

Cade Cunningham lideró una noche más a los Pistons con 27 puntos y 11 asistencias, mientras que Tobias Harris firmó 16 puntos y 11 rebotes.

A diferencia del primer partido, cuando solo Cunningham y Harris terminaron en dobles dígitos, hoy Ausar Thompson y Jalen Duren firmaron 11 puntos cada uno con 8 y 9 rebotes, respectivamente, y Duncan Robinson y Isaiah Stewart contribuyeron con 10 por cabeza.

Para los Magic, Jalen Suggs firmó 19 puntos, Paolo Banchero 18 y Desmond Bane y Franz Wagner 12 cada uno. En líneas generales, Orlando estuvo muy desacertado de cara al aro, con un 32,5 % en tiros de campo y un 25 % en triples.

Los Pistons, que dominaron el rebote 67-52, colocaron 17 tapones, mientras que los Magic sumaron 16 robos de balón. Detroit perdió 22 balones por los 17 de Orlando.

Pistons y Magic jugarán el tercer partido de la serie el sábado en Orlando.