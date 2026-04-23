Pelos señala que 'Ché' García ha cambiado mentalidad del Granca pero que necesitan tiempo

En rueda de prensa previa al choque de este sábado, ha insistido en que "todo es diferente" con el nuevo entrenador, "como es normal", y que García ha intentado darles más confianza en sus posibilidades de lograr el objetivo de mantenerse la próxima temporada en la liga ACB, si bien ha admitido que es "difícil cambiar la mentalidad del equipo en solo dos semanas".

Pelos cree que en los últimos encuentros, y ante la racha negativa de resultados que trae a sus espaldas el Granca en estos momentos, los jugadores "se ponen nerviosos y empiezan a sobrepensar", pero así "no se puede jugar, porque dejas de hacerlo".

Por eso, ha llamado a intentar a cambiar el chip en esta "situación complicada" por la que están pasando y centrarse en el objetivo final, mantener la "mente fresca".

En ese sentido, Pelos ha dicho que necesitan finalizar la temporada "fuertes", que los últimos siete partidos jueguen de manera "dura", porque así "todo es posible" porque pueden jugar mucho mejor, y "ganar todos los partidos que les restan" en esta temporada tan complicada.

El ala-pívot ha reconocido que su rol en el juego ha cambiado "un poco" con la llegada del 'Ché' a la isla, y que se irá viendo conforme avancen las jornadas si eso es "mejor para el equipo" en su conjunto.