79-70. El Barça se despide de la Euroliga

De esta forma los catalanes quedan fuera de las eliminatorias por el título por cuarta vez en su historia (2005, 2007, 2018), después de un partido en el que el Barça empezó mal e intentó, sin éxito, redirigir la situación sobre todo con un gran tercer cuarto.

Y eso que de salida ni cinco minutos duró la resistencia de los azulgrana. Intimidados por el físico de los monegascos, con errores en el tiro y blandos en defensa.

Para entonces Mike James ya se había erigido en el maestro de ceremonias, Daniel Theis en el ejecutor y el Barça perseguía sombras. Del 10-9 se pasó al 21-9, con anotaciones fáciles, ahora de Blossomgame.

En el equipo de Xavi Pascual, solo Will Clyburn emitía alguna señal positiva. Kevin Punter no podía ni respirar ante la defensa de los locales y al primer descanso ya se llegó con un partido muy cuesta arriba para los catalanes (26-14).

Intentó Pascual una defensa alternativa para cortar el ritmo del Mónaco. Además contó con la buena mano de Darío Brizuela para empezar a recortar la máxima que había llegado hasta los 14 puntos (26-12), pero fue un espejismo.

La exuberancia de los locales, intensos en ataque y en defensa, volvió a señalar la indulgencia del Barça, que se puso a diez (36-26), pero que volvió a ceder sin remisión.

A los azulgrana no les salía nada. Sin Clyburn ni Punter, que estuvieron muchos minutos en el banquillo en el segundo cuarto, intentó el Barça buscar el protagonismo a Willy, a Brizuela, a Parra, incluso a Fall.

Pero el Mónaco, con una actuación coral, volvió a escaparse (47-30) y una tímida reacción del Barça dejó el partido en un 49-35 al descanso y mucho camino por recorrer.

Pese a que en el tercer cuarto, el guión no cambió y los monegascos se fueron hasta una máxima de 18 puntos (53-35), el Barça empezó a crecer desde la defensa y los tiros de Vesely, que aprovechó muy bien las acciones ganando la línea de fondo de Shengelia.

Así un parcial de 1-8 puso el 54-43 con mucho por jugarse. Los de Pascual dominaban la pintura e incluso llegaron a bajar de la barrera de los diez abajo (56-47), con un gran Shengelia ahora.

Los de Manuchar Markoishvili ya no tenían respuestas. Vesely lideró el ataque y el rebote y el Barça, que empezó el periodo con 18, abajo llegó con cinco abajo al último cuarto (58-53).

A la hora de la verdad, a los de Xavi Pascual les faltó aliento y acierto desde el perímetro. La cuarta falta de Brizuela fue un lastre y a pesar de los buenos minutos de Vesely y de Clyburn, el Barça echó en falta los puntos de Punter y el aire de Satoransky, que prácticamente no pudo ayudar a su equipo.

El punto de inflexión del partido se produjo con 68-61 a 5:43 del final. Una técnica al banquillo del Barça y un triple de James, pusieron patas arriba el partido de nuevo (72-61).

Al final, cayeron los azulgrana, pero con orgullo por 79-70. Solo le queda la Liga ACB al proyecto de Xavi Pascual en su regreso al Palau Blaugrana.

79 - Mónaco (26+23+9+21): Mike James (13), Strazel (6), Blossomgame (11), Diallo (9) y Theis (16) -cinco inicial-, Okobo (14), Hayes (-), Begarin (3) y Tarpey (7).

70 - Barça (14+21+18+17): Satoransky (-), Punter (5), Clyburn (16), Shengelia (14) y Vesely (12) -cinco inicial-, Willy Hernángomez (2), Cale (-), Norris (-), Brizuela (10), Parra (2), Fall (4), Juani Marcos (5).

Árbitros: Sasa Pukl (SLO), Emin Mogulkoc (TUR), Luka Kardum (CRO). Sin eliminados.

Incidencias: Último partido de la repesca de la Euroliga de baloncesto disputado en la sala Gaston Medecin de la capital monegasca.