El dominicano Jean Montero, elegido en el mejor quinteto de la Euroliga

Montero, que fue elegido esta semana como el mejor jugador joven de la Euroliga, es el primer jugador en la historia del club valenciano en ser elegido en el mejor quinteto de la máxima competición del baloncesto europeo.

El escolta dominicano, que está disputando su primera temporada en la Euroliga, ha promediado durante de la fase regular 13,7 puntos, 4,6 asistencias y 16,4 créditos de valoración siendo el líder del equipo valenciano.

El sistema de votación para elegir a los cinco mejores jugadores del torneo está repartido entre los entrenadores y capitanes de los equipos participantes con un 35 % de la cifra final, los medios de comunicación con un 20 % y los aficionados con un 10 %. El jugador que haya logrado el porcentaje más alto será elegido como mejor jugador.

Montero comparte el primer quinteto con los exteriores Sylvain Francisco, de Zalgiris, y Elijah Bryant, de Hapoel Tel Aviv, y los interiores Sasha Vezenkov y Nikola Milutinov, ambos jugadores de Olympiacos.