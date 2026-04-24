Pedro Martínez: “Estoy muy feliz" por la elección de Montero en el quinteto de la Euroliga

“Estoy muy feliz por él, pero creo que se lo han dado por haber quedado segundos. Sus compañeros, el ‘staff’ técnico y el club le hemos ayudado a que esté en un equipo ganador y eso hace que sus actuaciones sean mucho más lucidas”, destacó en rueda de prensa.

Montero, que fue elegido esta semana como el mejor jugador joven de la Euroliga, está disputando su primera temporada en la Euroliga y ha promediado durante de la fase regular 13,7 puntos, 4,6 asistencias y 16,4 créditos de valoración siendo el líder del equipo valenciano.

El escolta dominicano comparte el primer quinteto con los exteriores Sylvain Francisco, de Zalgiris, y Elijah Bryant, de Hapoel Tel Aviv, y los interiores Sasha Vezenkov y Nikola Milutinov, ambos jugadores de Olympiacos.

Sobre el partido contra el real Madrid, Martínez aseguró: “No estamos pensando en la primera posición de la liga regular porque tienen una ventaja muy grande, pero debemos consolidar la segunda plaza con varios equipos que están muy cerca. No tenemos la tranquilidad con la que está el Real Madrid para asegurar su primer puesto, así que vamos a ver si podemos competir bien”.