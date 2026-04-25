108-120. Castle y Harper hacen de Wembanyama y devuelven la ventaja de campo a los Spurs

Los Spurs estuvieron abajo 82-67 en el tercer período, pero lograron remontar al ritmo de sus jóvenes talentos en el cuarto período, en el que Castle anotó once puntos.

Stephon, de 21 años, acabó el encuentro con 33 puntos y diez de 18 en tiros de campo, mientras que Dylan vivió la mejor noche de su carrera con 27 puntos y nueve rebotes.

A sus 20 años, Harper se convirtió en el segundo jugador más joven en anotar más de veinte puntos saliendo del banquillo en un encuentro de postemporada.

De'Aaron Fox aportó 18 puntos y Luke Kornet, titular ante la ausencia de Wembanyama por su conmoción cerebral sufrida en el segundo partido, logró un doble doble de catorce puntos y diez rebotes.

Wembanyama dio el susto en el segundo período del duelo disputado el pasado martes y, pese a no vestirse de corto este viernes por el protocolo de la NBA por los traumas en la cabeza, apoyó a sus compañeros desde el banquillo.

Los Blazers, que habían igualado la serie con su valioso 106-103 en Texas, saborearon la idea de ponerse arriba 2-1 ante la segunda mejor franquicia de la Conferencia Oeste, pero se quedaron cortos.

Desperdiciaron los 29 puntos de Jrue Holiday y los 21 de Scooter Henderson en una noche complicada para Deni Avdija, que solo conectó tres de sus quince tiros de campo. A pesar de eso, el israelí acabó con 19 puntos, seis rebotes y nueve asistencias.

No aguantaron el empuje de los Spurs, que lanzaron con un 67.8 % de acierto en el último segmento. A los Blazers se les atragantó el triple y su uno de siete desde el arco abrió el camino a los texanos hacia una trascendental victoria a domicilio.

El cuarto partido de la serie se disputará el domingo en este mismo escenario.