Satoransky, con molestias en la espalda, no viaja a Vitoria

El capitán azulgrana solo jugó diez minutos en la derrota frente al conjunto monegasco (79-70) con la que su equipo quedó apeado de los cuartos de final de la Euroliga.

Tras el encuentro, el técnico Xavi Pascual ya dejó entrever la baja del jugador checo: "Lo hemos intentado pinchar. Ha intentado seguir, pero no podía y era complicado entrar emocionalmente en el partido".

Así, Satoransky no ha formado parte de la expedición azulgrana que este sábado ha viajado de Mónaco a Vitoria.

El jugador ha regresado a Barcelona para recuperarse de una dolencia que, según han explicado a EFE fuentes de la entidad, no parece muy grave.