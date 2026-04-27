El Valencia y el Panathinaikos abren en el Roig Arena su batalla por la Final a Cuatro

Gracias a una brillante fase regular, en la que ha sido segundo, el equipo 'taronja' tiene ventaja de pista, por lo que jugará como local también el segundo partido de la serie, que se disputará el jueves, y si hace falta también disputaría en el Roig Arena un hipotético quinto choque. El tercero de la serie, y si hiciera falta un cuarto, serían en Atenas la semana que viene.

Además de su mejor fase regular, en la que ha logrado 25 victorias frente a las 22 de su rival, el Valencia Basket le ha ganado los dos encuentros que ambos han disputado esta campaña. En Grecia en diciembre venció por 79-89 mientras que en València hace apenas unos días lo hizo por 102-84.

El conjunto de Pedro Martínez ha completado la fase regular con una media más alta de anotación, 90 puntos frente a 87; rebotes, 37 contra 34, y asistencias, 21 contra 19.

Eso sí, enfrente tendrá a una de las plantillas más caras de la competición sino la que más. De hecho, la semana pasada la Euroliga anunció una multa al club griego de 3 millones de euros por haberse excedido en el presupuesto para el equipo, la sanción más alta de las impuestas este curso.

El equipo de Ergin Ataman tiene una talentosa línea exterior, en la que destacan TJ Shorts, el veterano Kostas Sloukas, el turco Cedi Osman, el español Juancho Hernángómez y Kendrick Nunn y una línea exterior con una enorme capacidad física en la que destacan Nigel Hayes-Davis, Kenneth Faried y Mathias Lessort.

El equipo griego es uno de los grandes favoritos al título por presupuesto pero también por trayectoria reciente puesto que ha estado en las dos últimas ediciones de la Final a Cuatro y se hizo con el trofeo en la edición de 2024.

El Valencia, en cambio, vive la segunda experiencia de su historia en los cuartos de final de la competición y han pasado ya quince años de la primera vez que disputó este cruce, en el que el Real Madrid le superó en el quinto partido.

Para este encuentro, seguirá de baja el alero Xabi López-Arostegui y Pedro Martínez recuperará a Omari Moore y a Jaime Pradilla respecto a los últimos partidos.