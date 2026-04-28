El Real Madrid inicia los cuartos ante el Hapoel y sus condicionantes

Se espera que este miércoles (20.45 horas, 18.45 GMT) acudan unas ocho mil personas (entre abonados y VIPS), poco menos de tres cuartas partes del aforo del pabellón, a este partido inicial de la serie al mejor de cinco, al segundo que se disputará el viernes y a un hipotético quinto, en función de lo que suceda en el tercero y el cuarto, que se jugarán en la ciudad búlgara de Botevgrad, donde el conjunto israelí ejercerá de local.

Todo un reto para el poderío como anfitrión de los de Sergio Scariolo, que sólo han perdido esta temporada en la máxima competición continental ante los suyos el 13 de noviembre contra el Panathinaikos y que esperan no desmejorar esa dinámica con el objetivo de estar en la final a cuatro de Atenas.

Ese es el objetivo que, de confirmarse, el técnico consideró "un grandísimo éxito", tal como afirmó en la rueda de prensa previa, en la que también subrayó que prefiere jugar con el mayor público posible, pese a las actuales restricciones en el marco del conflicto bélico en Oriente Medio.

"Que se disfrute de lo que (nuestros aficionados) han podido gozar con su equipo, que puedan contribuir a que así siga siendo dentro de la previsión y de la expectativa del sufrimiento que habrá", dijo.

Scariolo afirmó que su equipo llega "bien", aunque también reconoció que no hay "ninguna razón" para confiarse.

"No pasa a menudo tener que jugar contra un equipo con un presupuesto real superior al tuyo cuando estás en el Real Madrid, es una curiosidad pero que también te hace entender cuál es el nivel del adversario. Sí tengo mucha confianza en la posibilidad de que podamos seguir jugando en equipo y como hemos hecho durante todos los últimos cuatro o cinco meses", declaró.

Con todo ello espera que se repita la historia de la fase regular, en la que el Real Madrid ganó los dos partidos: el primero a domicilio por 74-75 y el segundo como anfitrión hace poco más de un mes por 92-83. Aquel último triunfo fue a la postre clave para despegarse del Hapoel y terminar por encima de él en la clasificación.

De hecho sólo una victoria ha separado a ambos conjuntos, pese a ser el cuadro español tercero y su oponente sexto, un final más que positivo para un plantel debutante en la cita que cuenta en sus filas entre otros con el serbio Vasilije Micic, MVP del torneo en 2021, Elijah Bryant o Johnathan Motley.