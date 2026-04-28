El Unicaja, a consolidar aspiraciones ante el Gran Canaria de 'Che' García y Brussino

El conjunto malagueño, que debió adelantar su encuentro por la disputa del 7 al 9 de mayo de la final a cuatro de la Liga de Campeones (BCL), recibe a un equipo canario que pretende dejar atrás la zona baja de la clasificación, ya que presenta un registro de ocho victorias y 20 derrotas que le sitúan en la decimosexta posición, un puesto por encima del penúltimo, el MoraBanc Andorra.

El Unicaja, tras el triunfo contundente contra el conjunto catalán, cortó una racha muy negativa de cinco derrotas consecutivas, aunque la irregularidad continúa en el juego con altibajos que hacen mostrar la preocupación en el seno del equipo cajista.

También el Dreamland Gran Canaria ha mostrado una gran irregularidad e incluso ha llevado a un cambio en el banquillo para impulsar al equipo con la llegada del argentino Néstor ‘Che’ García, quien sustituye desde hace tres jornadas al esloveno Jaka Lakovic.

En su tercer encuentro al frente del equipo, tras haber caído de manera ajustada frente al Kosner Baskonia (88-86) y el Casademont Zaragoza (74-78), el equipo canario consiguió la victoria la pasada jornada ante el Bàsquet Girona (100-90).

En este triunfo brilló especialmente el alero argentino Nico Brussino, quien firmó 26 puntos, 5 rebotes y 5 robos para 33 de valoración, una actuación que le valió para ser el MVP de la Jornada, bien acompañado por el escolta estadounidense Isaiah Wong (25 puntos, 3 asistencias, 30 de valoración).

El Unicaja y el Dreamland Gran Canaria se han enfrentado en 72 ocasiones a lo largo de la historia en las diferentes competiciones, con 44 victorias y 28 derrotas favorables a los cajistas.

Será un partido muy especial para el pívot polaco del Unicaja Olek Balcerowski, criado en la cantera del club canario, en el que disputó seis temporadas, conquistó la Eurocopa en 2023 y fue elegido el mejor joven de la competición en los cursos 2020-2021 y 2022-2023, etapa fructífera que le llevó a dar el salto al Panathinaikos griego y, de ahí, al Unicaja.

Con respecto al base Alberto Díaz, que sufrió durante el transcurso del último partido frente al Hiopos Lleida una fractura en el cuarto dedo de la mano izquierda, estará disponible, a pesar de que esta lesión requiere inmovilización, no le impedirá jugar.

En cuanto a los aleros, el bosnio Nihad Djedovic y Jonathan Barreiro, son dudas por problemas físicos, y el ala-pívot francés Killian Tillie, baja por lesión.