94-64. Olympiacos pasa por encima del AS Mónaco y sitúa el 2-0 en la serie

De entrada, el conjunto monegasco logró neutralizar en el arranque al Olympiacos con buenos minutos de Alpha Diallo, aunque los Manuchar Markoishvili fueron incapaces de contener al búlgaro Sasha Vezenkov, que demostró por qué ha sido elegido mejor jugador de la fase regular del torneo al cerrar el primer cuarto con 13 puntos y cuatro rebotes que dejaron a su equipo cinco arriba en el luminoso (28-23).

Tras la reanudación, el conjunto griego alcanzó la velocidad de crucero y, con un crítico parcial de 16-4, logró cerrar un primer tiempo casi perfecto para irse al intermedio con veintiocho puntos de renta. El AS Mónaco, que firmó un segundo cuarto fatídico (31-8) en el que dejó escapar sus opciones en el partido, perdió además una pieza fundamental con la expulsión de Mike James a falta de 8 segundos para el descanso por una doble técnica (59-31).

Ya sin el máximo anotador histórico de la Euroliga, el actual subcampeón estuvo lejos de encontrar la reacción ya que, aunque consiguió descontar nueve puntos en el tercer cuarto (72-54), recibió un nuevo correctivo en el último, que finalizó con un parcial de 20-8 en contra que ilustró el desequilibrio existente entre ambos equipos durante todo el choque.

El conjunto griego, líder de la fase regular, logró una contundente renta de treinta puntos al término de un encuentro (94-64) que contó con la presencia en la grada tanto de la estrella de la NBA, Giannis Antetokounmpo, y como del tenista serbio Novak Djokovic, ganador de 24 Grand Slams.