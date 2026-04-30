El Real Madrid planea el segundo asalto ante el Hapoel con la baja de Tavares

Los blancos hicieron ayer los deberes ante el conjunto israelí pese a perder en los dos primeros minutos al pívot caboverdiano, que se retiró directo a los vestuarios después de una mala caída, y que este jueves ha sido diagnosticado con un esguince en el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda por los servicios médicos del Real Madrid.

Por ello, su baja se da por segura para este viernes (20.45 horas, 18.45 GMT) y se especula que también para, al menos, el resto de la eliminatoria de cuartos de final, por lo que será fundamental para los de Sergio Scariolo certificar otro triunfo más en casa antes de llevar la serie a Bulgaria, donde el Hapoel ejerce como equipo local debido a la situación política actual.

Sin Tavares, máximo taponador de la Euroliga (1,8 por partido) y cuarto máximo reboteador (6,6 por partido), el técnico italiano del Real Madrid deberá completar la convocatoria de 12 jugadores con la inclusión de uno de los tres habituales descartes: Izan Almansa, Gabriele Procida o David Krämer.

Almansa, el joven español, debutante esta temporada en la competición, cuenta con la baza de ser el único interior, y ha disputado minutos como '4' y como '5'. En caso de ser Procida o Krämer los elegidos, Scariolo podría mover a Mario Hezonja o Gabriel Deck al puesto de ala-pívot para ampliar la rotación por dentro.

Así, los pívots Usman Garuba y Alex Len, a la sombra de Tavares esta temporada, deberán dar un paso al frente. La baja del caboverdiano condiciona por completo el juego defensivo del equipo, que ya tuvo problemas para frenar en el primer encuentro al pívot Dan Oturu, 38 de valoración.

"Estoy contento con la prestación de ambos, de Usman y de Alex, y con la respuesta que ha dado el equipo en general para intentar que nuestra pintura estuviese protegida y que capturáramos los rebotes. Felicito a ambos por el partido que han hecho y también al equipo que los ha ayudado", declaró Scariolo en la rueda de prensa posterior al duelo.

El conjunto 'merengue' volverá a disponer sólo de sus abonados en las gradas del Movistar Arena con el objetivo de sumar el 2-0 en la serie y continuar con su inmaculada racha ante el Hapoel, contra el que no ha perdido en los tres enfrentamientos previos esta campaña.

El base argentino, Facundo Campazzo, el más destacado de los locales en el primer envite, destacó la "agresividad" e "intensidad" del equipo en los primeros 20 minutos como algo a mantener en el segundo duelo, en declaraciones este jueves a los medios del club.

“Esperamos un partido igual de difícil que el primero, con la misma exigencia mental y física. Cada partido de playoff parece diferente. Cada vez que entras a ese partido no importa tanto qué haces sino cómo lo haces”, afirmó.

Por su parte, el equipo israelí, entrenado por el griego Dimitris Itoudis, mantiene la duda de una de sus estrellas, el alero estadounidense Elijah Bryant, incluido en el Mejor Quinteto de la Temporada en la Euroliga, que también se hizo daño y no pudo acabar el partido de ayer.