El Real Madrid, sin Tavares, a abrir margen ante el Hapoel

Y lo hará sin uno de sus hombres clave, el pívot Walter Tavares. El caboverdiano jugó menos de tres minutos en el primer choque, pues se retiró a los vestuarios para no volver tras un mal apoyo. Según ha confirmado el club, sufre una lesión en el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda que queda 'pendiente de evolución'.

Su ausencia complica todo para el conjunto blanco, a pesar de que este fue capaz de suplirla con garantías en el primer encuentro de la serie. En esa cita, apoyado por una gran defensa, disputó una excelente primera parte y consiguió conservar durante muchos momentos una renta favorable por encima de la decena de puntos.

Sin embargo, el enfrentamiento también dejó alguna cosa a mejorar para el equipo de Sergio Scariolo, principalmente la gestión de los últimos minutos, que pudieron costarle un triunfo que tenía en la mano toda vez que el rival llegó a colocarse a cuatro puntos tras una serie de tres triples consecutivos en poco más de un minuto.

En la previa, el base argentino Facu Campazzo afirmó que cree que el siguiente duelo se asemejará más a lo vivido en esos instantes finales: "Espero algo más parecido a lo de los últimos cinco minutos, embarrando mucho el partido, sacándonos un poco de quicio. Tienen jugadores que en el uno contra uno te pueden hacer mucho daño. Hay que intentar hacer el trabajo que hicimos ayer en los primeros 35 minutos; pero ellos son un gran equipo, van a salir con la necesidad de conseguir una victoria y tenemos que estar preparados para eso".

En el caso del Hapoel, que todavía no ha sido capaz de ganar al bando madridista en las tres ocasiones que se han cruzado este curso en la máxima competición europea, podría aparecer también con una ausencia importante, como la de Elijah Bryant, quien igualmente acabó lesionado el miércoles y no pudo alcanzar los once minutos de juego.

De no estar, los telavivíes deberán encomendarse de nuevo a Vasilije Micic y a Dan Oturu, determinante en la pintura después de la salida de Tavares y que acabó con 38 dígitos de valoración.

Su garra bajo el aro puede ser clave para, entre otras aspectos, viajar más a la línea de tiros libres, donde su técnico, el griego Dimitris Itoudis, consideró que se ha dado una de las mayores diferencias en los cara a cara entre ambos conjuntos esta temporada, destacando en rueda de prensa que el balance es de 64-34 para el cuadro español.

Si finalmente este es capaz de vencer, de nuevo sólo con presencia de socios y de VIPs en la grada, y de situarse 2-0, trataría de cerrar la serie en la ciudad búlgara de Botevgrad, donde actualmente disputa sus partidos el Hapoel y a la que viajará para disputar el siguiente o los dos siguientes, la próxima semana.