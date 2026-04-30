Tavares: "Lo mío es secundario. Juntos, todos, tenemos un equipazo"

"En la vida no podemos controlar muchas cosas; lo que sí podemos controlar es dar el máximo apoyo a nuestro equipo, que está en un momento muy importante de la temporada. Lo mío es secundario. Juntos, todos, tenemos un equipazo. ¡Hala Madrid y nada más!", señaló en una publicación en su cuenta personal en la red social X.

Tavares hizo un mal apoyo en una acción debajo del aro cuando ni siquiera se habían disputado tres minutos del primer encuentro de la serie de cuartos de final de la Euroliga que enfrentó este miércoles a su equipo contra el Hapoel IBI Tel Aviv.

Tras ello se retiró cojeando a los vestuarios y no volvió a aparecer por la pista. Su situación queda "pendiente de evolución", aunque todo apunta a que estará varias semanas de baja.