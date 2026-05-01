De Larrea, Aday Mara y Baba Miller, invitados a las pruebas previas al 'draft' de la NBA

En estos encuentros previos, generalmente, los jugadores se someten a mediciones antropométricas, a pruebas físicas y también a ejercicios técnicos.

Este año pruebas se realizarán del 10 al 17 de mayo en el Wintrust Arena y el Marriott Marquis de Chicago, según anunció este viernes la NBA, que avanzó que habrá del 8 al 10 de mayo un primer evento para jugadores de la G League, que después podrán participar también en el segundo encuentro.

Según lo estipulado en el convenio colectivo todos los jugadores invitados deben asistir y participar en el 'NBA Draft Combine' aunque la propia competición puede eximir a algunos invitados y requerirle que complete las actividades de esa cita en una fecha posterior.

En principio ese puede ser el caso de Sergio De Larrea, que el 10 de mayo tiene previsto un partido de la ACB con el Valencia Basket contra el Kosner Baskonia, el 12 podría tener que disputar el quinto encuentro de los cuartos de final de la Euroliga ante el Panathinaikos, el 13 tiene otro de la ACB ante el Casademont Zaragoza y el 17 con el Surne Bilbao Basket.

En el caso de Mara y de Miller, tras haber acabado hace semanas su temporada en la NCAA con Michigan Wolverines y Cincinnati Bearcats respectivamente pueden tener más fácil asistir al evento.

El 'draft' de la NBA es un evento en el que las franquicias de la liga estadounidense se reparten los derechos de los jugadores de 22 o menos años y en el que, para tratar de igualar la competición, las que menos éxito deportivo han tenido recientemente pueden elegir antes.