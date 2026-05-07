Pedro Matínez se disculpa con los árbitros, pero cree que no fue el único culpable

"Al final las cosas vienen como vienen, no es nada preparado, tampoco nada de lo que me sienta especialmente orgulloso, pero las cosas suceden como suceden. Hay muchísima tensión, hay muchísimo en juego, todo el mundo defiende su posición, todo el mundo defiende sus posibilidades, en un mundo ideal me hubiera gustado que no hubiera pasado", dijo.

En declaraciones facilitadas por el Valencia Basket, Pedro Martínez pidió "disculpas a los árbitros". "En primer lugar porque les pusimos, o les puse yo, pero no creo que solamente yo, en una situación insostenible para ellos y tuvieron que tomar decisiones que seguro que no son cómodas para ellos. Pasó lo que pasó, y a lo he hecho pecho y ya está", indicó.

"No es agradable que te expulsen, hacía muchísimos años que no me expulsaban. Esta temporada es la primera técnica que me han pitado en casi 80 partidos que hemos jugado y evidentemente es una situación extraordinaria que seguro que no va a volver a pasar o yo espero que tarde muchísimo tiempo en volver a pasar”, añadió.

Además, a nivel deportivo apuntó que “está siendo una gran serie de baloncesto". "Ellos están teniendo momentos muy buenos, en Valencia mejor que ayer. Nosotros los tuvimos ayer, pero ellos al final son un equipo con muchísimo corazón y tuvieron una opción de ganar el partido en los últimos segundos y evidentemente tenemos que estar preparados para momentos buenos y momentos malos", aseguró Martínez.

Por su parte, el pívot Neal Sako comentó que esperan "un partido muy duro, sin duda", si bien recordó que los tres de esta serie ya disputados "ya han sido muy duros". "Así que esperamos otro partido muy complicado, muy físico, y además con una afición siempre difícil", agregó.

"Aquí hay un ambiente muy hostil, así que estamos intentando mantenernos unidos y seguir juntos para ejecutar nuestro juego en la cancha. No me estoy enfocando en eso, me estoy enfocando únicamente en la parte del baloncesto", concluyó.