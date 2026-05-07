Sergio Scariolo: "Hemos devuelto al Real Madrid al lugar donde debe estar"

"Todo el mundo dice que esta ha sido la Euroliga más dura de siempre. En el último mes hemos estado en el top cuatro y seguimos estándolo. Hemos devuelto al Real Madrid al lugar donde debe estar", sentenció en la rueda de prensa posterior al encuentro.

Aprovechó para felicitar al Hapoel por su rendimiento, capaz de ganar el tercer partido de la serie: "Han sido un rival fiero. Esto da todavía más valor a nuestra victoria. Después del tercer partido no estaba muy preocupado, porque sabía que no estábamos en las condiciones apropiadas para jugar porque habíamos jugado el domingo en la liga. Hoy hemos estado bien no desde el principio, pero sí desde el final del primer cuarto hasta el final".

"Si analizas las circunstancias de cómo lo hemos hecho, especialmente sin nuestro mejor jugador, Edy Tavares, le doy mucho crédito. Es una temporada realmente buena, todas tienen altibajos, pero hemos vuelto como equipo y ahora estamos en el punto que separa la excelencia de todos los demás equipos grandes que quieren estar ahí", añadió.

Después de imponerse en los dos partidos en el Movistar Arena y caer en el primero disputado en el Botevgrad Arena de Bulgaria, el equipo blanco evitó con esta victoria que la serie volviera a Madrid y se metió en la Final a Cuatro de Atenas, que se disputará entre el 22 y el 24 de mayo.

Scariolo dejó clara cuál es la estrategia del equipo para ir a por el título: "La única forma de ganar es tener un gran rendimiento de los 12 jugadores. Obviamente hemos ganado y perdido, ganado partidos importantes y perdido partidos estúpidos, pero en general hemos dado buena imagen, la imagen de un equipo que juega junto, que mejora durante la temporada, y es lo que tenemos que llevar a la Final a Cuatro".

"Tiempo de celebrar, pero sabemos quiénes somos, nuestra identidad y nuestra historia requieren que vayamos a Atenas a dar buena imagen, competir y seguir luchando. Es lo que vamos a hacer después de un descanso muy merecido", anunció.

El técnico italiano nunca ha ganado la Euroliga. "Ganarla para mí sería un sueño. Ahí está lo mejor de lo mejor. No sé a quién nos encontraremos, pero van a ser escollos durísimos. Puedes entrar con una sensación de trabajo bien hecho que te tiene que dar motivación, nunca relajación. Es bueno tener esa mezcla de hambre y de confianza que te tiene que motivar a seguir haciéndolo bien", concluyó.

Además, reflexionó sobre toda la temporada: "Con muchos momentos bonitos y alguno difícil. En una gran temporada siempre hay momentos, nadie puede jugar siempre bien todos los partidos, es una estupidez pensarlo. Hemos respondido como un gran equipo a los momentos menos buenos y a los buenos también, sin que a nadie se le subiera el éxito a la cabeza".

"Las dos competiciones más importantes las hemos llevado muy bien. De momento la sensación es de orgullo por el trabajo. Hay muchas cosas que tienen su peso: la disciplina, el respeto, la cohesión, el compañerismo, la generosidad... Igual no suman victorias directamente, pero son lo más importante que tiene que hacer un equipo e indirectamente reportan buenos resultados", terminó.