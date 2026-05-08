La franco mexicana Lou López-Sénéchal, del Jairis, operada otra vez de su rodilla derecha

La cirugía fue practicada por el doctor Salvador Amor en la clínica Quironsalud Murcia y se llevó a cabo sin incidencias intraoperatorias.

A la alero franco mexicana, de 27 años y que llegó al club en enero de 2023 -esta es su cuarta campaña en Alcantarilla-, se le realizó el procedimiento de estabilización rotuliana correspondiente con buena evolución inmediata postquirúrgica, según el parte médico facilitado por la entidad.

López-Sénéchal permanecerá durante los próximos días bajo control médico y comenzará de forma progresiva el protocolo de recuperación y readaptación funcional. Los plazos de retorno a la actividad deportiva estarán condicionados por la evolución clínica y funcional de la jugadora.

En todo caso se espera que esté en condiciones de competir la próxima temporada en la Liga Femenina Endesa una vez que el curso 2025/2026 terminó para el equipo entrenado por Bernat Canut el pasado domingo con su eliminación en los cuartos de final de la fase por el título a manos del Perfumerías Avenida de Salamanca.