Pedro Martínez: Está al 50%, el factor pista no es muy importante

"Es un partido de 50/50, el factor pista no es muy importante y, si nos fijamos en la eliminatoria, los favoritos son ellos", señaló el técnico, después de que ambos equipos hayan perdido sus partidos en casa y hayan ganado como visitantes.

"Va a ser un partido de presión y también de ilusión, tendremos toda la ilusión pero no porque tengamos muchas ganas de ganar lo vamos a hacer, porque ellos también las van a tener. Hay estar concentrados y ser fieles a lo que estamos entrenando", reclamó.

El entrenador auguró que el choque será igual de apretado que los cuatro primeros y dijo que "pequeños detalles" lo decidirán. "Ojalá tengamos ese punto de inspiración y cojamos ese balón muerto". apuntó.

"Al final, se va a decidir por detalles y ahí está la táctica, la personalidad, la inspiración, la suerte... hay que estar tranquilos, prepararlo lo mejor que hemos podido e intentar superar los momentos malos que va a haber", resumió.

"Panathinaikos es un muy buen equipo, tiene momentos de muchísima anotación y hay que intentar sobreponerse a las dificultades que va a haber. No hay que pensar que lo que ha pasado antes vaya a volver a pasar, ni en positivo ni en negativo. Estamos con la ilusión de ganar pero siendo conscientes de que se puede perder. Ellos son candidatos a ganar la competición y nosotros tenemos que seguir humildes", afirmó.

Además, destacó la calidad de Kendrick Nunn, del que dijo que es "muy bueno", que tiene "muchos recursos" y que los mejores momentos del Panathinaikos son "con él en la pista". "Cuando está muy acertado, no hay defensa que valga, intentaremos hacer la mejor defensa posible pero es un jugador que puede encontrar la inspiración", admitió.

El entrenador del conjunto valenciano dio por hecho que su homólogo Ergin Ataman preparará alguna novedad táctica pero no desveló sí su equipo también lo hará y dijo que preparan el partido como "uno normal" aunque adaptándose tácticamente al rival.

"Normalmente, lo que sucede es que el equipo que viene de perder tiende a buscar mas soluciones y creemos que ellos, que no han jugado el fin de semana, cambiarán cosas y nos intentarán sorprender. Lo que no podemos hacer es preparar todos los escenarios, lo mejor es prepararte para lo que depende de ti y a las posibles sorpresas darles respuestas con lo que hemos entrenado durante el año, porque si no te pones de los nervios", explicó.

El técnico dijo que pase lo que pase la Euroliga que han hecho "es muy buena" y que en el futuro se acordarán de esta edición. "Si nos clasificamos para la Final Four estaremos muy contentos y si no será una decepción, porque cuando llegas aquí lo que quieres es ganar", admitió.

Respecto a la manera en la que vive este partido dijo que intenta que la experiencia que ha acumulado le ayude a estar tranquilo y a ayudar a su equipo y destacó que los entrenadores deben limitar el impacto que tienen las victorias y las derrotas para hacerlo.

"Como entrenadores, nuestra gama de disfrute y de pasarlo mal es limitada, nos ponemos menos contentos de lo que deberíamos cuando las cosas van bien, pero tampoco demostramos demasiado dolor por una derrota, hay que intentar estar lo mas estables que se pueda. Nos gustaría ganarlo pero también me preparo por si se pierde", señaló.

El entrenador dio por hecho que la afición estará de su lado y remarcó que ha de ser una "afición muy correcta" y que cada uno dé lo máximo "siempre con deportividad".