Thompson: Es el partido más importante en el que estado y, al mismo tiempo, un partido más

"Es el partido mas importante en el que he estado porque te permite ir a una Final Four pero, al mismo tiempo, es un partido más", señaló el estadounidense en una rueda de prensa. Thompson, de 31 años, vive su quinta Euroliga tras jugar una con Baskonia y dos con el Efes pero aún no ha disputado la Final a Cuatro de torneo.

"Tenemos que intentar seguir lo que hicimos en los últimos partidos, seguir con nuestro plan de partido, hacer las cosas que sabemos y pasarlo bien. Hay que disfrutar el momento", apuntó Thompson, que dijo que dada la igualad de los primeros cuatro partidos será importante "minimizar los fallos".

El exterior dijo que seguro que será un partido duro pero destacó la confianza que tienen en sí mismos. "Todo el año hemos sido muy competitivos, la serie empezó 0-2 pero creíamos en nosotros antes de ir a Atenas y en el último partido también lo vamos a hacer", afirmó.

El norteamericano señaló que "todo el mundo" sabe su rol en el equipo y que la temporada y la propia serie le ha dado experiencia a los que no la tenía a este nivel.

"Jugamos como un equipo, todo el mundo juega entre 17 y 21 minutos y todos confiamos el uno en el otro. Creo que lo mas importante es la química del equipo", explicó.