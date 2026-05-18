El Barça, pendiente del futuro de Xavi Pascual y su posible salida a Dubai

"Ahora solo estoy concentrado en el equipo, intentando conducirlo hacia la mejor posición posible de cara al 'play-off' ACB para intentar ganar este título", declaró Pascual tras ganar este domingo al La Laguna Tenerife (97-102).

El preparador catalán insistió en que él no puedo "controlar" los rumores sobre su futuro: "Si hay algo que decir, al final de temporada, como ya dije en Barcelona, hablaremos".

Las palabras de Pascual en Tenerife, lejos de tranquilizar a la afición azulgrana, encendieron todas las alarmas. El técnico barcelonés tiene una cláusula de rescisión de 300.000 euros, calderilla para el club de los Emiratos Árabes, dispuesto a tirar la casa por la venta para clasificarse para la Final a Cuatro 2027 que se disputará en Abu Dabi, a una hora y cuarto de Dubai en coche.

Que Xavi Pascual, que tomó el relevo en el banquillo del Palau del destituido Joan Peñarroya en noviembre pasado, está molesto con la directiva del club azulgrana es un secreto a voces.

El técnico tenía asumido que el club no iba a reforzarse a mitad de temporada, y que tendría que esperar al curso que viene -cuando el presupuesto de la sección aumentará de 28 a 35 millones- para diseñar un proyecto deportivo ambicioso casi desde cero.

Sin embargo, no ha entendido cómo el Barça ha sido incapaz de hacer un sobresfuerzo tras lesión, en marzo pasado, de un jugador tan importante como Nico Laprovittola, que decía adiós a la temporada tras romperse completamente el tendón del aductor largo del muslo derecho.

Y es que Pascual ha visto como la mayoría de rivales de la Liga Endesa y de la Euroliga se reforzaban mientras él tenía que tirar con una plantilla corta de efectivos donde los problemas físicos Tomas Satoransky, Jan Vesely, Toko Shengelia o Will Clyburn han sido recurrentes durante el curso.

"Esto es el Barça, no es solo profesional, para mí es algo más. Y en el Barça la vida es ganar, no es ir por Europa con medianías. Esta es la reflexión que tenemos que hacer todos. O estamos cerca de ganar o mejor no estar", dijo en la víspera de caer eliminado de la máxima competición continental ante el Mónaco.

Mientras, el club se ha visto obligado a sondear el mercado por si, como parece, va a ser necesario el revelo en el banquillo. Uno de los candidatos a recalar en el Palau Blaugrana es el técnico de Unicaja Ibon Navarro, a quien le queda un año más de contrato con el club andaluz, que le ha ofrecido ampliar su vínculo otras dos temporadas.

En cualquier caso, el Barça sabe que si finalmente Pascual decide irse a Dubai, deberá ser él quien lo haga oficial, ante de mover ficha. Por eso, la semana pasada se apresuró a desmentir en un comunicado que esté buscando un plan B por si se marcha el entrenador catalán.

"El FC Barcelona quiere aclarar, a raíz de las últimas informaciones aparecidas en algunos medios, que sólo contempla la figura de Xavi Pascual para liderar el proyecto que se está trabajando de forma conjunta", aseguró hace unos días la entidad azulgrana.