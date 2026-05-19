Deck: "Toda la temporada nos estuvimos preparando para estar en este lugar"

"Lo afrontamos con mucha ilusión de tratar de hacer bien las cosas. Sabemos que es un partido complicado y difícil (ante el Valencia, en las semifinales), pero toda la temporada nos estuvimos preparando para estar en este lugar. Esperemos hacerlo bien el viernes y disfrutar sobre todo", manifestó en una jornada de atención a medios previa al viaje a Grecia.

Deck ha disputado muchas competiciones importantes, pero la Final a Cuatro de la Euroliga es especial para él: "La colocaría ahí arriba, creo que en uno de los primeros lugares. Más que nada porque las últimas dos me las perdí debido a mis lesiones. Este año estoy sano y de nuevo con una oportunidad de poder estar ahí, con mucha ilusión de jugarla. Espero disfrutarla y tratar de dar el máximo para el equipo. Ojalá que nos vaya muy bien".

"Nos hace pensar que podemos ganar esta Final a Cuatro la unidad como equipo que tenemos. Creo que durante toda la temporada, con momentos buenos y momentos malos, siempre hemos estado juntos y unidos, y ahora más que nunca con las cosas que nos vienen pasando en el último tiempo. Creo que llegamos con esa unidad bien compacta en el vestuario y esperemos estar a la altura de lo que viene y tratar de hacer un gran juego", destacó.

Sobre las bajas de los pívots Walter Tavares y Alex Len, manifestó: "He hablado con ellos y es una situación muy difícil, muy dura, porque estás todo el año preparándote para este momento. Tener que verlo de afuera es algo complicado, pero hay que tratar de aferrarse a la familia, a los compañeros, al cuerpo médico. Tratar de trabajar para estar al siguiente año y poder tener la oportunidad nuevamente".