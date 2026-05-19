El Valencia examina el dominio del Real Madrid en las semifinales ACB en la Final a Cuatro

Desde que se creó la competición en el año 2000, la Euroliga ha resuelto su ganador con un formato de 'Final a Cuatro' en 23 ocasiones y en seis de ellas ha habido dos equipos españoles entre los cuatro que han peleado por el título.

La primera vez fue en la edición de 2006 en Praga (República Checa), en la que participaron el Baskonia y el Barcelona. La última fue en la de 2023 en Kaunas (Lituania), en la que lo hicieron el equipo catalán y el Real Madrid.

De esas seis ocasiones, en cuatro ha habido una semifinal española. Siempre, hasta ahora, se han enfrentado el Barcelona y el Real Madrid y en todas las ocasiones ha sido el equipo madrileño el que ha accedido a la final.

Lo hizo en 2013 por primera vez, al imponerse por 67-74 en la edición de Londres (Reino Unido) y repitió victoria en Milán (Italia) un año después, al vencer por un apabullante 62-100. Los duelos entre ambos en las semifinales de la Euroliga se retomaron en 2022 en Belgrado (Serbia) donde el triunfo madrileño fue por 83-86 y en 2023 lo hizo por 66-78.

Además de estos cuatro partidos, ha habido otros dos de equipos ACB, pero ya extinto partido por el tercer y el cuarto puesto. En 2006, el Baskonia venció por 82-87 al Barcelona y en 2007 el Unicaja se impuso por 74-76 al equipo vasco.

Para el Valencia Basket esta será su primera participación en una Final a Cuatro y se convertirá en el quinto equipo español que diputa el torneo final de la Euroliga.