Básquetbol
19 de mayo de 2026 a la - 13:25

Garuba: "Tengo que dar un paso más, pero no solo yo, todo el equipo"

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Madrid, 19 may (EFE).- Usman Garuba, pívot del Real Madrid, habló este martes sobre la importancia que puede tener su rendimiento en el equipo blanco en la fase final de la Euroliga de Atenas ante las ausencias por lesión de Walter Tavares y Alex Len, que le dejan como el principal referente en el juego interior del conjunto madrileño.

Por EFE

"Con las lesiones que tenemos de nuestros pívots, quizás tenga que asumir un rol más protagonista, pero al final esto es el deporte, son cosas que pasan. Tengo que dar un paso más, pero no solo yo, todo el equipo. Estamos listos para ello", afirmó en una jornada de atención a medios previa al viaje del Real Madrid a Grecia.

Asimismo, dijo que está "algo mejor de la mano" que se dañó recientemente y "listo de cara a la Final a Cuatro", y analizó lo que espera del enfrentamiento de semifinales contra el Valencia Basket.

"Espero un partido muy intenso, es un rival que está haciendo una buena campaña. Pero confío en nuestro trabajo y en todo lo que estamos preparando este partido para poder obtener la victoria", subrayó.