Garuba: "Tengo que dar un paso más, pero no solo yo, todo el equipo"

"Con las lesiones que tenemos de nuestros pívots, quizás tenga que asumir un rol más protagonista, pero al final esto es el deporte, son cosas que pasan. Tengo que dar un paso más, pero no solo yo, todo el equipo. Estamos listos para ello", afirmó en una jornada de atención a medios previa al viaje del Real Madrid a Grecia.

Asimismo, dijo que está "algo mejor de la mano" que se dañó recientemente y "listo de cara a la Final a Cuatro", y analizó lo que espera del enfrentamiento de semifinales contra el Valencia Basket.

"Espero un partido muy intenso, es un rival que está haciendo una buena campaña. Pero confío en nuestro trabajo y en todo lo que estamos preparando este partido para poder obtener la victoria", subrayó.