Lyles: Seguir en el Real Madrid es el plan ahora mismo

"Me siento genial. He estado saliendo por la ciudad, experimentando la ciudad y a los aficionados, haciendo todas esas cosas. Es una gran ciudad para vivir. Es un gran club del que formar parte. Seguir aquí es el plan ahora mismo", afirmó en un jornada de atención a medios antes de viajar a Grecia.

Sobre el hecho de poder disfrutar de la experiencia de jugar la Final a Cuatro, indicó: "Estoy muy emocionado. Para eso vine aquí, para estar en una posición de jugar la 'Final Four'. Hemos jugado lo suficientemente bien esta temporada para llegar allí, así que estamos en el lugar en el que deberíamos estar, por lo que es realmente emocionante".

En su caso es posible que deba tener minutos como 'cinco' ante las ausencias por lesión en esa posición de Walter Tavares y Alex Len: "Es un desajuste para el otro equipo y soy muy capaz de aguantar el tipo y defender a jugadores más grandes. Lo he hecho años atrás, así que es algo con lo que me siento muy cómodo".

En cuanto al duelo de semifinales contra el Valencia, señaló: "Va a ser intenso. Esta será nuestra séptima vez jugando contra ellos este año, así que nos conocemos bastante bien. Espero una pelea. Todos los partidos que hemos jugado han sido partidos muy duros y competitivos, así que sabemos que son un equipo muy bueno. Les gusta salir corriendo, así que será un partido de ritmo rápido".