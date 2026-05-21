Historial de la Euroliga

Año Ciudad Campeón Subcampeón Resultado
1958 Riga/Sofía ASK Riga Akademik 86-81/84-71
1959 Riga/Sofía ASK Riga Akademik 79-58/69-67
1960 Riga/Tiblisi ASK Riga Dinamo Tib. 61-57/69-62
1961 Moscú/Riga TSKA Moscú ASK Riga 61-66/67-62
1962 Ginebra Dinamo Tibl. Real Madrid 90-83
1963 Madrid/Moscú TSKA Moscú Real Madrid 69-86/91-74/99-80
1964 Brno/Madrid Real Madrid Spartak Brno 99-110/84-64
1965 Moscú/Madrid Real Madrid TSKA Moscú 81-88/76-62
1966 Bolonia Simmenthal Slavia Praga 77-72
1967 Madrid Real Madrid Simmenthal 91-83
1968 Lion Real Madrid Spartak Brno 98-95
1969 Barcelona TSKA Moscú Real Madrid 103-99
1970 Sarajevo Ignis Varese TSKA Moscú 79-74
1971 Amberes TSKA Moscú Ignis Varese 67-53
1972 Tel Aviv Ignis Varese Jugoplastika 70-69
1973 Lieja Ignis Varese TSKA Moscú 71-66
1974 Nantes Real Madrid Ignis Varese 84-82
1975 Amberes Ignis Varese Real Madrid 79-66
1976 Ginebra Mobilgirgi Real Madrid 81-74
1977 Belgrado Maccabi Mobilgirgi 78-77
1978 Múnich Real Madrid Mobilgirgi 75-67
1979 Grenoble Bosna Saraje. Emer. Varese 96-93
1980 Berlín Real Madrid Maccabi 89-85
1981 Estrasburgo Maccabi Sinu.Bolonia 80-79
1982 Colonia Squibb Cantu Maccabi 86-80
1983 Grenoble Cantu Billy Milán 69-68
1984 Ginebra Banco di Roma Barcelona 79-73
1985 Atenas Cibona Real Madrid 87-78
1986 Budapest Cibona Zalguiris 94-82
1987 Lausana Tracer Milán Maccabi 71-69
1988 Gante Tracer Milán Maccabi 90-84
1989 Múnich Jugoplastika Maccabi 75-69
1990 Zaragoza Jugoplastika Barcelona 72-67
1991 París Pop'84 Split Barcelona 70-65
1992 Estambul Partizán Joventut 71-70
1993 Atenas Limoges B.Treviso 59-55
1994 Tel Aviv Joventut Olympiakos 59-57
1995 Zaragoza Real Madrid Olympiakos 83-61
1996 París Panathinaikos Barcelona 67-66
1997 Roma Olympiakos Barcelona 73-58
1998 Barcelona K. Bolonia AEK Atenas 58-44
1999 Múnich Z. Kaunas K. Bolonia 82-74
2000 Salónica Panathinaikos M. Tel Aviv 73-67
2001 París Maccabi Panathinaikos 81-67
2001 Euroliga K. Bolonia Tau Vitoria Serie: 3-2
2002 Bolonia Panathinaikos Kinder Bolonia 89-83
2003 Barcelona Barcelona B. Treviso 76-65
2004 Tel Aviv Maccabi S. Bolonia 118-74
2005 Moscú Maccabi Tau Vitoria 90-78
2006 Praga CSKA Moscú M. Tel Aviv 73-69
2007 Atenas Panathinaikos CSKA Moscú 93-91
2008 Madrid CSKA Moscú M. Tel Aviv 91-77
2009 Berlín Panathinaikos CSKA Moscú 73-71
2010 París Barcelona Olympiacos 86-68
2011 Barcelona Panathinaikos Maccabi 78-70
2012 Estambul Olympiacos CSKA Moscú 62-61
2013 Londres Olympiacos Real Madrid 100-88
2014 Milán Maccabi Real Madrid 98-86
2015 Madrid Real Madrid Olympiacos 78-59
2016 Berlín CSKA Moscú Fenerbahce 101-96
2017 Estambul Fenerbahce Olympiacos 80-64
2018 Belgrado Real Madrid Fenerbahce 85-80
2019 Vitoria CSKA Moscú Anadolu Efes 91-83
2020 CANCELADA LA FASE FINAL POR LA PANDEMIA DE COVID-19
2021 Colonia Anadolu Efes Barça 86-81
2022 Belgrado Anadolu Efes Real Madrid 58-57
2023 Kaunas Real Madrid Olympiacos 79-78
2024 Berlín Panathinaikos Real Madrid 95-80
2025 Abu Dabi Fenerbahce Mónaco 81-70
10. Real Madrid: 1964, 1965, 1967, 1968, 1974, 1978, 1980, 1995, 2015, 2018 y 2023.
.8. CSKA Moscú: 1961, 1963, 1969, 1971, 2006, 2008, 2016 y 2019.
.7. Panathinaikos: 1996, 2000, 2002, 2007, 2009, 2011 y 2024.
.6. Maccabi Tel Aviv: 1977, 1981, 2001×, 2004, 2005 y 2014.
País Títulos Subcampeonatos
.4. Unión Soviética 8 6
(+) En la temporada 2001, debido a la escisión en el baloncesto europeo, se jugaron dos finales, una de la Suproliga, ganada por el Maccabi, y otra de la Euroliga, que conquistó el Kinder de Bolonia.