Básquetbol
21 de mayo de 2026 a la - 07:20

Historial de la Euroliga

Redacción deportes, 21 may (EFE).- Historial de la Euroliga de baloncesto, máxima competición europea de clubes, desde su primera edición, disputada en 1958:

Por EFE

Año Ciudad Campeón Subcampeón Resultado

1958 Riga/Sofía ASK Riga Akademik 86-81/84-71

1959 Riga/Sofía ASK Riga Akademik 79-58/69-67

1960 Riga/Tiblisi ASK Riga Dinamo Tib. 61-57/69-62

1961 Moscú/Riga TSKA Moscú ASK Riga 61-66/67-62

1962 Ginebra Dinamo Tibl. Real Madrid 90-83

1963 Madrid/Moscú TSKA Moscú Real Madrid 69-86/91-74/99-80

1964 Brno/Madrid Real Madrid Spartak Brno 99-110/84-64

1965 Moscú/Madrid Real Madrid TSKA Moscú 81-88/76-62

1966 Bolonia Simmenthal Slavia Praga 77-72

1967 Madrid Real Madrid Simmenthal 91-83

1968 Lion Real Madrid Spartak Brno 98-95

1969 Barcelona TSKA Moscú Real Madrid 103-99

1970 Sarajevo Ignis Varese TSKA Moscú 79-74

1971 Amberes TSKA Moscú Ignis Varese 67-53

1972 Tel Aviv Ignis Varese Jugoplastika 70-69

1973 Lieja Ignis Varese TSKA Moscú 71-66

1974 Nantes Real Madrid Ignis Varese 84-82

1975 Amberes Ignis Varese Real Madrid 79-66

1976 Ginebra Mobilgirgi Real Madrid 81-74

1977 Belgrado Maccabi Mobilgirgi 78-77

1978 Múnich Real Madrid Mobilgirgi 75-67

1979 Grenoble Bosna Saraje. Emer. Varese 96-93

1980 Berlín Real Madrid Maccabi 89-85

1981 Estrasburgo Maccabi Sinu.Bolonia 80-79

1982 Colonia Squibb Cantu Maccabi 86-80

1983 Grenoble Cantu Billy Milán 69-68

1984 Ginebra Banco di Roma Barcelona 79-73

1985 Atenas Cibona Real Madrid 87-78

1986 Budapest Cibona Zalguiris 94-82

1987 Lausana Tracer Milán Maccabi 71-69

1988 Gante Tracer Milán Maccabi 90-84

1989 Múnich Jugoplastika Maccabi 75-69

1990 Zaragoza Jugoplastika Barcelona 72-67

1991 París Pop'84 Split Barcelona 70-65

1992 Estambul Partizán Joventut 71-70

1993 Atenas Limoges B.Treviso 59-55

1994 Tel Aviv Joventut Olympiakos 59-57

1995 Zaragoza Real Madrid Olympiakos 83-61

1996 París Panathinaikos Barcelona 67-66

1997 Roma Olympiakos Barcelona 73-58

1998 Barcelona K. Bolonia AEK Atenas 58-44

1999 Múnich Z. Kaunas K. Bolonia 82-74

2000 Salónica Panathinaikos M. Tel Aviv 73-67

2001 París Maccabi Panathinaikos 81-67

2001 Euroliga K. Bolonia Tau Vitoria Serie: 3-2

2002 Bolonia Panathinaikos Kinder Bolonia 89-83

2003 Barcelona Barcelona B. Treviso 76-65

2004 Tel Aviv Maccabi S. Bolonia 118-74

2005 Moscú Maccabi Tau Vitoria 90-78

2006 Praga CSKA Moscú M. Tel Aviv 73-69

2007 Atenas Panathinaikos CSKA Moscú 93-91

2008 Madrid CSKA Moscú M. Tel Aviv 91-77

2009 Berlín Panathinaikos CSKA Moscú 73-71

2010 París Barcelona Olympiacos 86-68

2011 Barcelona Panathinaikos Maccabi 78-70

2012 Estambul Olympiacos CSKA Moscú 62-61

2013 Londres Olympiacos Real Madrid 100-88

2014 Milán Maccabi Real Madrid 98-86

2015 Madrid Real Madrid Olympiacos 78-59

2016 Berlín CSKA Moscú Fenerbahce 101-96

2017 Estambul Fenerbahce Olympiacos 80-64

2018 Belgrado Real Madrid Fenerbahce 85-80

2019 Vitoria CSKA Moscú Anadolu Efes 91-83

2020 CANCELADA LA FASE FINAL POR LA PANDEMIA DE COVID-19

2021 Colonia Anadolu Efes Barça 86-81

2022 Belgrado Anadolu Efes Real Madrid 58-57

2023 Kaunas Real Madrid Olympiacos 79-78

2024 Berlín Panathinaikos Real Madrid 95-80

2025 Abu Dabi Fenerbahce Mónaco 81-70

10. Real Madrid: 1964, 1965, 1967, 1968, 1974, 1978, 1980, 1995, 2015, 2018 y 2023.

.8. CSKA Moscú: 1961, 1963, 1969, 1971, 2006, 2008, 2016 y 2019.

.7. Panathinaikos: 1996, 2000, 2002, 2007, 2009, 2011 y 2024.

.6. Maccabi Tel Aviv: 1977, 1981, 2001×, 2004, 2005 y 2014.

País Títulos Subcampeonatos

.4. Unión Soviética 8 6

(+) En la temporada 2001, debido a la escisión en el baloncesto europeo, se jugaron dos finales, una de la Suproliga, ganada por el Maccabi, y otra de la Euroliga, que conquistó el Kinder de Bolonia.