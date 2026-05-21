Martínez y Scariolo, un duelo 'vintage' que comenzó con la Copa Korac

Los duelos entre ambos comenzaron hace 36 años, cuando se midieron en la final de la hoy desaparecida Copa Korac.

Fue en la edición de 1990. Dos jóvenes entrenadores de 28 años se llevaban los focos del baloncesto europeo.

Por un lado, el entonces Ram Joventut que dirigía Pedro Martínez (Barcelona, 1961) se encumbró a la última instancia del torneo tras ganar con claridad al Bosna de Sarajevo en las semifinales.

Enfrente, en la definición por el trofeo que mostraba a una mano sosteniendo un balón seccionado, estaba el Scavolini Pésaro de Scariolo (Brescia, 1961), que se había deshecho en la penúltima ronda del CSKA de Moscú.

Ambos técnicos eran debutantes esa temporada con sus respectivos equipos. El Joventut obtuvo una ventaja mínima en Italia al ganar 98-99. La fiesta se celebró en el antiguo pabellón Ausiàs March, de Badalona, con una nueva victoria badalonesa en el encuentro de vuelta por 96-86.

Fueron los primeros pasos de ambos entrenadores, dos auténticos 'trotamundos' del baloncesto, que, con el tiempo, avanzaron hasta consolidarse como dos de los más importantes del baloncesto europeo.

Martínez, con carrera en equipos como Manresa, Gran Canaria, Baskonia o Sevilla; y Scariolo, quien dirigió brillantemente a la selección española -con la que fue campeón mundial en 2019, plata olímpica en 2012 y bronce en Río 2016-, además de su trayectoria en clubes como Unicaja, Baskonia o su paso por Toronto Raptors de la NBA, ahora, 36 años después de aquella final de 1990, pugnarán por alcanzar la final de la Euroliga, un título que se les resiste a ambos.

Esta temporada, el balance de victorias favorece al Real Madrid, con un 4-2 en duelos directos frente al Valencia Basket. Los de Martínez golpearon primero en la final de la Supercopa, pero el Real Madrid asestó una dolorosa derrota a los 'taronja' en el Roig Arena en las semifinales de la Copa del Rey, que a la postre se llevó el Baskonia.

El Valencia llega a la cita europea tras remontar un 0-2 en contra ante el Panathinaikos griego en la serie de cuartos de final. En una épica hazaña, consiguieron igualar el hito que el Real Madrid logró tres temporadas atrás ante el Partizan de Belgrado.

Por su parte, los de Scariolo deberán pelear por entrar en la final sin dos de sus torres, Walter Tavares y Alex Len, ausentes por lesión.

Así, Scariolo y Martínez volverán a cruzar sus caminos en Europa 36 años después de aquella primera vez, en esta ocasión con el objetivo de entrar en la final de la Euroliga, en el Telekom Center de Atenas, ante el vencedor del duelo entre el Olympiacos y el Fenerbahce.