Los Lakers añaden a Rohan Ramadas a su cúpula directiva bajo Rob Pelinka

Ramadas trabajará de la mano con el director general Pelinka y se enfocará en estrategia, según informa la cadena ESPN.

Los Lakers, que terminaron su temporada con una eliminación contra lo Oklahoma City Thunder en la segunda ronda de los 'playoffs', tienen previsto añadir otra posición de asistente al director general en esta postemporada, según la fuente citada.

Los angelinos tienen por delante un verano importante, en el que LeBron James se convertirá en agente libre y en el que perfiles clave como Austin Reaves podrían decidir explorar el mercado o ejercer su opción de jugador para quedarse en la franquicia.

Deandre Ayton y Marcus Smart también podrían convertirse en agentes libres si deciden rechazar esa opción y probar el mercado.

"Queremos ganar un campeonato y no somos lo suficientemente buenos ahora. Para eso servirán los próximos dos meses", admitió el técnico JJ Redick al acabar la temporada.