Básquetbol
25 de mayo de 2026 a la - 16:40

Sasa Obradovic deja de ser el entrenador del Estrella Roja

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Redacción Deportes, 25 may (EFE).- El entrenador serbio Sasa Obradovic fue destituido como entrenador del Estrella Roja tras caer en las semifinales de la Liga Adriática ante su principal rival, el Partizan de Belgrado, según informó este lunes la Euroliga.

Por EFE

Obradovic, que ya había entrenado al equipo serbio en la temporada 2020/2021, comenzó esta segunda etapa el pasado octubre, con la temporada ya empezada, como sustituto del griego Ioannis Sfairopoulos.

El Estrella Roja se clasificó para el 'play-in' de la Euroliga como el décimo mejor equipo de Europa, con un balance de 21-17, pero cayó ante el Barça en las eliminatorias previas a los cuartos de final.

"El club agradece a su entrenador saliente su compromiso y dedicación durante este tiempo", dijo el equipo de Belgrado en un comunicado.

En dicho comunicado también anunció a su sustituto, Milan Tomic, que ya estuvo al frente del banquillo en la temporada 2018/2019.

"El equipo estará dirigido en el próximo periodo por nuestro antiguo entrenador, Milan Tomic, a quien el club agradece que haya aceptado hacerse cargo del equipo en este momento y guiarlo durante la recta final del campeonato nacional", agregó.