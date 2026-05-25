Sasa Obradovic deja de ser el entrenador del Estrella Roja

Obradovic, que ya había entrenado al equipo serbio en la temporada 2020/2021, comenzó esta segunda etapa el pasado octubre, con la temporada ya empezada, como sustituto del griego Ioannis Sfairopoulos.

El Estrella Roja se clasificó para el 'play-in' de la Euroliga como el décimo mejor equipo de Europa, con un balance de 21-17, pero cayó ante el Barça en las eliminatorias previas a los cuartos de final.

"El club agradece a su entrenador saliente su compromiso y dedicación durante este tiempo", dijo el equipo de Belgrado en un comunicado.

En dicho comunicado también anunció a su sustituto, Milan Tomic, que ya estuvo al frente del banquillo en la temporada 2018/2019.

"El equipo estará dirigido en el próximo periodo por nuestro antiguo entrenador, Milan Tomic, a quien el club agradece que haya aceptado hacerse cargo del equipo en este momento y guiarlo durante la recta final del campeonato nacional", agregó.