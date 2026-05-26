El Baskonia visita a un Real Madrid herido, con la segunda plaza en juego

Será el primer partido de los de Sergio Scariolo tras ceder ante el equipo de El Pireo en un final ajustado.

Se volverá a reeditar la final de la Copa del Rey entre dos equipos que se han medido ya en cuatro ocasiones en este curso con tres victorias para el Baskonia y una para los blancos.

Las lesiones marcarán el planteamiento de un partido que no se jugará en las alturas como suele ser habitual.

Las bajas de Alex Len, Edy Tavares, Usman Garuba -en el Madrid- y Khalifa Diop -en el equipo vitoriano- obligará a los dos técnicos italianos a mover ficha con otros jugadores en la posición de ‘cinco’.

De hecho, Sergio Scariolo podría dar la alternativa a Omer Yurtseven, fichaje de urgencia de los madridistas para tapar el agujero en la pintura.

El Real Madrid será primero en la fase regular pase lo que pase. La presión la tiene el conjunto vasco que se mantiene en la pelea por la segunda plaza, que no se decidirá hasta la última jornada.

Para llegar con opciones al final, los azulgrana están obligados a ganar el cuarto partido de la temporada al Real Madrid, algo que no ha hecho ningún equipo.

Paolo Galbiati deberá decidir el jugador que deja fuera entre Kobi Simmons, Trent Forrest y Markus Howard, para pulir una zona del campo donde presumíblemente se decidirá el choque.