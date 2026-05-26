El uruguayo Bruno Fitipaldo, seis semanas de baja por una lesión en el gemelo

El base sufrió la lesión en la recta final del partido de la jornada 33 de la Liga Endesa ante el Covirán Granada, que acabó con victoria a domicilio de los tinerfeños por 96-109.

"Las pruebas médicas a las que ha sido sometido Bruno Fitipaldo han confirmado que sufre una ruptura miotendinosa en el gemelo interno de su pierna izquierda. El jugador está en manos de los servicios médicos y de recuperación del club y el tiempo estimado de baja es de seis semanas", indicó La Laguna Tenerife en un comunicado.

Con la clasificación ya asegurada para las eliminatorias por el título como séptimo de la tabla, los de Txus Vidorreta deberán esperar a la última jornada para saber quién será su rival en los cuartos de final.

La baja de Fitipaldo se une a la del pívot georgiano Gio Shermadini, actualmente apartado de la competición por precaución tras sufrir una arritmia cardiaca.

Por ello, el conjunto tinerfeño ha fichado al base Elvar Fridriksson y al pívot Kevin Yabo para este último tramo de la temporada.