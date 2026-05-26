La Laguna Tenerife asegura su puesto en los 'playoff' como séptimo clasificado

Con un balance de 18 victorias y 15 derrotas en 33 partidos, los de Txus Vidorreta se convierten en el séptimo equipo clasificado a las eliminatorias por el título, junto al Real Madrid, UCAM Murcia, Barça, Kosner Baskonia, Valencia Basket y Joventut.

A falta de una jornada para el final de la fase regular de la liga, el conjunto canario deberá esperar para saber quién será su rival en las eliminatorias hacia el título. De quedarse la clasificación como ahora, lo harían ante el UCAM Murcia, segundo.

El equipo aurinegro, que ya se hizo con los servicios de Patty Mills a mitad de la temporada, acaba de reforzarse con el base Elvar Fridriksson y el pívot Kevin Yabo para el tramo final del campeonato.