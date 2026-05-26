Básquetbol
26 de mayo de 2026 a la - 18:40

Luka Bozic, elegido Mejor Jugador de la jornada por cuarta vez esta temporada

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Madrid, 26 may (EFE).- Luka Bozic, ala-pívot croata del Covirán Granada, ha sido elegido Mejor Jugador (MVP) de la jornada 31 de la Liga Endesa, que se completó este martes tras la disputa del aplazado Casademont Zaragoza-Valencia Basket.

Por EFE

Se trata de la cuarta vez que obtiene dicho reconocimiento en la temporada de su debut en la liga española y lo logró gracias a su gran actuación frente al Barça en un partido en el que terminó con una valoración de 35 créditos pese a la derrota de su equipo.

Bozic, que ha encadenado seis encuentros con una valoración superior a los 30 créditos, anotó 20 puntos gracias a que convirtió 6 de 8 en canastas de dos puntos (75%), 1 de 3 en triples (33%) y 5 de 6 desde la línea de personal (83%).

Además, repartió cinco asistencias y capturó diez rebotes, dos de ellos ofensivos, recuperó dos balones y forzó cinco faltas personales.