Tubelis renueva con el Zalgiris por dos temporadas con opción a una tercera

En su primera temporada en la Euroliga, Tubelis, de 24 años, se ha convertido en una de las revelaciones del baloncesto europeo, con unos promedios de 12,1 puntos, 4,5 rebotes y 12,7 de valoración de media por partido.

Asimismo, mejoró prestaciones durante las eliminatorias de cuartos de final ante el Fenerbahce, donde pese a no poder clasificarse junto a su equipo para la Final a Cuatro, se fue hasta los 17,2 puntos, 4,2 rebotes y 18,2 de valoración en cuatro partidos.

La renovación del lituano incluye una cláusula de rescisión antes de la tercera temporada y una cláusula de rescisión para la NBA en el verano de 2027, según informó el club en un comunicado.

"Estoy muy contento. El Zalgiris me brinda todas las condiciones: el estadio y todos los servicios son de primer nivel. Me lo dan todo, solo tengo que salir a trabajar en la cancha, y creo que lo hice bastante bien este año. Mucha gente quedó satisfecha con mi rendimiento, así que estoy deseando quedarme un par de años más con confianza", declaró Tubelis.

Así, el equipo de Kaunas ahuyenta a varios de los mejores conjuntos de Europa, que se habían fijado en el ala-pívot para reforzar sus plantillas de cara a la próxima temporada.