Xavi Pascual abandonará el barça rumbo a Dubái y Navarro dejará de ser director deportivo

Aunque Laporta y Pascual tenían un encuentro pendiente para aclarar algún que otro malentendido y varios aspectos sobre el funcionamiento de la sección que no han gustado al técnico de Gavá, en el club catalán ya hace días que daban por hecho que tienen que buscar un sustituto para el banquillo del Palau Blaugrana.

Y es que, según han confirmado a EFE fuentes conocedoras del encuentro entre ambas partes, el todavía entrenador del Barça aceptará la oferta irrechazable (3 temporadas a razón de 3 millones de euros netos por cada campaña) que ha recibido del club de los Emiratos Árabes, que quiere estar en la próxima Final a Cuatro que se disputará en Abu Dabi.

El sustituto de Pascual, que al menos se irá dejando en caja los 400.000 euros que le cuesta rescindir el contrato que le unía al Barça hasta junio de 2028, debería elegirlo el nuevo director deportivo, pues Navarro no cumplirá el año que le queda de contrato.

La leyenda del baloncesto azulgrana pagará los platos rotos de la mala planificación deportiva de una sección que va camino de su tercer curso seguido en blanco y que, tras varios años de austeridad económica, la próxima temporada aumentará su presupuesto de 28 a 35 millones de euros con la intención de recuperar el tiempo perdido.

Quién seguro que no ascenderá como manager de la sección será la mano derecha de Juan Carlos Navarro, Mario Bruno Fernández, aunque el Barça no descarta ni mucho menos su continuidad desempeñando otro cargo en la sección dado sus numerosos contactos y su amplio conocimiento del mercado.

Hace ya algunas semanas que el directivo responsable de la sección, Josep Cubells fue relevado por Cisco Pujol, y ahora el club tendrá que acometer también el relevo en el banquillo y en la secretaría técnica.