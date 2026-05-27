El Barça anuncia el adiós de Xavi Pascual a final de temporada

El técnico de Gavá se irá tras la disputa de los 'play-off' de la Liga Endesa y dejará en caja los aproximadamente 400.000 euros que le cuesta rescindir el contrato que firmó el pasado noviembre y que le unía al Barça hasta junio de 2028.

El entrenador ofrecerá una rueda de prensa este jueves a las 11:30h en el Palau Blaugrana para ofrecer su versión de lo ocurrido en las últimas semanas.

Su adiós se daba por hecho desde hace días en las oficinas del club azulgrana, después de la reunión que Pascual mantuvo con el presidente interino, Rafa Yuste, el pasado 18 de mayo, cuando le comunicó su intención de dejar el club a final de temporada.

Este martes, el entrenador que conquistó la segunda y última Euroliga del Barça, en el ya lejano 2010, se reunió también con el presidente electo, Joan Laporta, al que le reiteró su deseo de cambiar de aires tras la disputa de los 'play-off' de la Liga Endesa.

La segunda etapa de Pascual en el club catalán terminará antes de lo previsto después de tomar el relevo en el banquillo del destituido Joan Peñarroya el 17 de noviembre pasado.

El club lo incorporó para que se convirtiera en el máximo referente del baloncesto azulgrana, sin rumbo tras el adiós de Sarunas Jasikevicius en verano de 2023, pero Pascual se ha visto forzado a abandonar el cargo apenas seis meses después de su llegada.

El distanciamiento con la junta directiva debido a la falta de inversión y las dudas sobre la confección de una plantilla capaz de competir por la Euroliga, competición en la que el Barça encadena tres cursos sin jugar la Final a Cuatro, explican una decisión que, con el paso de los meses, parecía cantada.

Y es que a medida que la temporada avanzaba el técnico ya había expresado públicamente en más de una ocasión las dudas acerca de su continuidad, que supeditaba a la confección de una plantilla capaz de competir por la Euroliga.

"Esto es el Barça, no es solo profesional, para mí es algo más. Y en el Barça la vida es ganar, no es ir por Europa con medianías. Esta es la reflexión que tenemos que hacer todos. O estamos cerca de ganar o mejor no estar", dijo en la víspera de caer eliminado de la máxima competición continental ante el Mónaco.

Tras un inicio fulgurante, el distanciamiento entre Pascual y la directiva se evidenció debido a la falta de inversión, algo que ya había sucedido en los dos cursos anteriores.

El club no fichó un pívot, refuerzo que el entrenador veía como troncal, ni tampoco acudió al mercado por la baja de larga duración de Nico Laprovittola, a la que se sumaron los recurrentes problemas físicos de Tomas Satoransky, Jan Vesely, Tornike Shengelia y Will Clyburn.

Pascual quiere dirigir a un equipo que aspire a ganar la Euroliga de manera inmediata y que le garantice que la posibilidad de fichar si sucede cualquier contratiempo.

El Barça, por su parte, defiende que el incremento de presupuesto de la próxima campaña, de 28,5 a unos 36 millones de euros brutos de salarios, sumado a la reestructuración de una plantilla que será prácticamente nueva, ofrecerá los mimbres para competir por todo.

El club también había trabajado con el entrenador para cerrar los primeros fichajes de la próxima temporada, a falta de confirmación oficial: los pívots Josh Nebo y Moses Wright, y el ala-pívot Olivier Nkamhoua; y tiene avanzadas las negociaciones con el base Mike James.

El todavía entrenador del Barça aceptará, salvo sorpresa, la oferta irrechazable (3 temporadas a razón de 3 millones de euros netos por cada campaña) que ha recibido del club de los Emiratos Árabes, que quiere estar en la próxima Final a Cuatro que se disputará en Abu Dabi.

La marcha de Pascual no es el único movimiento que se producirá este verano en la sección de baloncesto, donde, además de fichar a un entrenador, deberá elegir a un nuevo director deportivo en sustitución de Juan Carlos Navarro.

La leyenda del baloncesto azulgrana, con un año más de contrato, pagará los platos rotos de la mala planificación deportiva de una sección que va camino de su tercer curso seguido en blanco.