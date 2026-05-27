Néstor García: Estamos en una situación límite, pero todavía tenemos vida

En la rueda de prensa previa al encuentro, que se disputa este viernes a las 19:30 hora canaria en el Roig Arena, el técnico ha apelado al espíritu, la táctica y a su fe habitual para tener opciones de tumbar a "un equipazo": "Necesitamos que Dios se ponga la camiseta del Dreamland Gran Canaria".

"Tenemos muy buen equipo y ganar en la última fecha para salvarnos sería algo heroico. Sabemos que va a estar toda la isla pendiente de este partido. Cuando tienes todo un pueblo detrás, no hay cosa más linda que dar la vida. Quizás sea presionante y tengas hormigas en el estómago, pero tienes una isla empujándote. Somos unos privilegiados de vivir un momento así", ha afirmado en sala de prensa para buscar tocar la fibra.

Con el objetivo innegable de sumar la victoria en el Roig Arena, el argentino ha avisado que tienen "muchísima responsabilidad" y que deberán estar "muy enfocados" para minimizar a un rival que es primero de Liga Endesa en puntos, asistencias, rebotes o triples anotados, lo que obligará a los amarillos a defender con el alma para no perder balones y cerrar el rebote ofensivo, ha analizado.

A pesar de la complicada misión que supone conseguir el undécimo triunfo de la temporada en la pista de los 'taronja', el argentino ha vuelto a incidir en que la cancha juegan "cinco contra cinco" y en que cualquiera puede ganar en Liga, especialmente "en la situación en la que estamos": "Sería algo grandioso".

Néstor García ha asegurado que le "toca el orgullo y la fibra" que todas las apuestas y opiniones den por segura la derrota del Dreamland Gran Canaria, por lo que ha pedido morir en la pista para "creer en nosotros mismos y salvar el honor" de los amarillos y la categoría en la élite del baloncesto español.

El entrenador claretiano, que ha afirmado que este viernes tendrán "demasiado" en el Roig Arena como para estar mirando los resultados del resto, ha asegurado que no ve la presión en los ojos de sus jugadores y ha matizado que todavía no ha transmitido al vestuario que "nos jugamos la guerra" para no perder el efecto anímico durante la semana.

"Todos somos seres humanos y sabemos lo que nos estamos jugando. No miro si hay alguno más nervioso que otro. Estas cosas son momentos maravillosos. Si uno es profesional en el baloncesto y tiene sueños, estos momentos son divinos. El hecho de ponerte a competir da significado a por qué cogiste una pelota de baloncesto", ha dicho al ser preguntado por la presión de sus jugadores.

Para no descender a Primera FEB, el Dreamland Gran Canaria necesita un triunfo en el Roig Arena ante Valencia Basket, aunque en caso de caer derrotado también le valdría que Río Breogán tumbe al Casademont Zaragoza.

La victoria de los aragoneses en la pista de los gallegos, unido a una derrota amarilla en Valencia, enviaría al equipo presidido por Sitapha Savané a Primera FEB, ya sea en enfrentamiento directo con Zaragoza o en el triple empate sumando a MoraBanc Andorra a la ecuación.