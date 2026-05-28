Sergio Llull: "Estamos con ganas de 'play-offs'"

"Estamos con ganas de 'play-offs'. Nos queda un título por competir, un título bonito como es la ACB, que da valor a todo lo que has hecho durante toda la temporada, y se decide en estos 'play-offs'. Tenemos que ir paso a paso, pero con ganas, con ilusión y con el objetivo de intentar conseguir este título", expresó en declaraciones al club.

El Real Madrid, que recientemente cayó en la final de la Euroliga contra Olympiacos y perdió el siguiente encuentro del campeonato doméstico frente a Baskonia, no se juega nada en el último partido de la ACB, ya que tiene asegurado el primer puesto de la tabla clasificatoria con 26 victorias y 7 derrotas.

Baxi Manresa tampoco tiene ningún objetivo en juego. Los de Diego Ocampo, sobradamente salvados, ya no pueden alcanzar los puestos que dan acceso a los 'play-offs' por el título.

Sin embargo, Llull no le resta valor al enfrentamiento: "Ellos seguro que van a querer hacer un gran partido ante su afición para despedir la temporada. Tenemos que intentar que el partido nos valga para mejorar y para llegar con confianza y buen pie a los 'play-offs' ".