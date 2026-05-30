Las Tempo de María Conde derrotan a las Storm de Awa Fam

Conde, que fue suplente con Toronto, firmó 13 puntos, 6 rebotes y dos asistencias en 23 minutos y 21 segundos en pista. La madrileña completó un 3 de 4 en triples.

Fam, por su parte, terminó con 7 puntos tras un 3 de 10 en tiros de campo, 5 rebotes y un tapón en 23 minutos y 41 segundos, arrancando también des del banquillo.

El juego estuvo igualado hasta el tercer cuarto, cuando las Tempo rompieron el partido a partir del 51-51 con un parcial de 42-17 hasta su máxima ventaja de +25.

Es el tercer partido de Fam en Seattle tras su llegada la semana pasada a la WNBA después de conquistar la liga con el Valencia Basket. La alicantina fue elegida en la tercera posición del 'draft', la más alta para una española en la WNBA.

Las Tempo, debutantes este año en la WNBA, presentan un balance de 5-4 en este arranque de temporada, mientras que las Storm tienen un registro de 3-6.

Conde y Fam son dos de las cinco españolas que han aterrizado a la WNBA esta temporada, coincidiendo con la expansión de la liga y la ampliación de plantillas fruto del nuevo convenio colectivo.

Raquel Carrera con las New York Liberty, así como Marta Suárez con las Phoenix Mercury y Alicia Florez con las Washington Mystics, estas últimas con contratos de desarrollo, completan el grupo.