Ibon Navarro no seguirá como entrenador del Unicaja Málaga la próxima temporada

Ambas partes tendrán que llegar a un acuerdo, ya que tiene una cláusula de rescisión cercana a los 400.000 mil euros (unos 466.500 dólares), han informado este domingo fuentes próximas al Unicaja.

El entrenador vitoriano dejará el equipo malagueño, tras cuatro temporadas y media, como el técnico que más títulos ha conseguido (7) y más victorias (180) en la historia del club.

Ibon Navarro, después de cerrar la temporada sin poder clasificar a la formación andaluza para la fase por el título de la Liga española, podría dirigir al Estrella Roja Belgrado, en el que podría coincidir con el excajista Tyson Carter.

El Unicaja, tras ganar esta temporada su segunda Copa Intercontinental, se clasificó para la Copa del Rey, en la que fue eliminado en cuartos de final por el Real Madrid, también disputó la Final entre Cuatro de la Liga de Campeones de Baloncesto (BCL), en la que terminó tercero, y acabó noveno en la fase regular de la Liga española.