El argentino Gonzalo Corbalán (San Pablo), en el segundo mejor quinteto de la temporada

Corbalán, de 24 años, ha completado una temporada de gran crecimiento y consolidación en la máxima categoría del baloncesto español, convirtiéndose en una de las piezas fundamentales del conjunto burgalés en la consecución de la permanencia.

Su regularidad y liderazgo sobre la pista le han permitido situarse entre los jugadores más destacados de toda la competición, han informado este lunes fuentes del club.

En los treinta y tres encuentros disputados durante la fase regular, el exterior argentino ha firmado unos promedios de 15,1 puntos, 3,2 rebotes, 2,6 asistencias, 1,5 recuperaciones y 16,2 créditos de valoración por partido, cifras que reflejan el impacto que ha tenido en el juego del equipo dirigido por Porfi Fisac.

Entre sus actuaciones más sobresalientes de la temporada destaca la protagonizada en la visita a Dreamland Gran Canaria, a principios del pasado abril.

En aquel encuentro, Corbalán sumó 27 puntos, 4 rebotes y 3 asistencias para alcanzar los 34 créditos de valoración y liderar una importante victoria burgalesa por 95-109, clave en el camino hacia la permanencia.

El jugador del Recoletas Salud San Pablo Burgos comparte presencia en el segundo mejor quinteto de la Liga Endesa junto a Marcelinho Huertas (La Laguna Tenerife), Ricky Rubio (Joventut Badalona), Giorgi Shermadini (La Laguna Tenerife) y Edy Tavares (Real Madrid).

La designación de los mejores quintetos de la temporada se realiza mediante un sistema de votación repartido entre cuatro sectores - entrenadores, capitanes de los equipos, periodistas especializados y aficionados-, cada uno con un peso del 25 por ciento en el resultado final.