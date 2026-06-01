El pívot maliense Mady Sissoko, nuevo jugador del Real Madrid

Sissoko, de 2.06, al igual que el turco Ömer Yurtseven días atrás, llega para suplir las bajas en el juego interior del conjunto blanco, quien ha perdido hasta final de temporada al caboverdiano Walter Tavares y al internacional español Usman Garuba, y que no podrá contar con el ucraniano Alex Len al menos en el arranque de los playoffs.

Descubierto en su país, el 'cinco' africano dio el salto al baloncesto universitario estadounidense jugando para la Universidad Estatal de Michigan y para la Universidad de California, sin llegar a ser seleccionado finalmente en el draft de la NBA, aunque llegó a disputar las Ligas de Verano con los Oklahoma City Thunder.

Fue entonces cuando decidió aceptar la oferta del Pallacanestro Trieste, a donde llegó el pasado verano y en el que se ha convertido, de media, en el tercer jugador de la competición con más rebotes por partido (7.2) y en el segundo con más capturas defensivas (5.3). A ello ha añadido en liga 9.9 puntos, 0.3 asistencias y 13.3 dígitos de valoración en 23.5 minutos de juego.

Esos buenos registros los replicó también en la Liga de Campeones, en la que su equipo alcanzó la fase de grupos firmando él por noche 13 puntos, 8.7 rebotes (el tercero mejor del torneo), 0.2 asistencias, 0.3 robos y 1.3 tapones (el cuarto más destacado de todos los participantes) para 20.3 dígitos de valoración (apartado en el que fue segundo) en 24.1 minutos.