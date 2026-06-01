Mario Hezonja, MVP de la Liga española dej baloncesto

Hezonja, que con su equipo ha ganado la fase regular con un balance de 26-8, fue el preferido por parte de los 18 capitanes de la competición y de los representantes de los medios de comunicación y el segundo en las votaciones de los entrenadores de todos los equipos y de los aficionados. En total acumuló 103.5 puntos mientras que Montero acabó con 74.5 y DeJulius con 73.3.

El reconocimiento para el balcánico llega tras una campaña en la que ha sido tres veces el mejor jugador de la jornada. La primera fue en el 'Clásico' de la jornada 14 ante el Barça, su ex equipo, en el que hizo 30 dígitos de valoración. La segunda en la 20 contra el Unicaja, donde se fue a los 35 puntos en ese apartado. Y la tercera en la 29 contra el UCAM Murcia.

En esta última Hezonja selló una actuación para la historia, siendo el primer jugador en la acb en acumular más de cincuenta de valoración habiendo jugado menos de media hora. En concreto se fue hasta 53 con 40 puntos, 11 rebotes, 6 asistencias en un choque que terminó con triunfo por 131 a 123.

Ese hito le permitió cerrar la mejor actuación individual en liga de un jugador del conjunto blanco en el siglo XXI y unirse a la selecta lista de hombres que en ese lapso superaron el medio centenar de puntos de valoración en un choque formada por Luis Scola, Pete Mickeal y Sylven Landesberg.

Además ha sido el tercero que más puntos ha anotado de media en el torneo (17.5) por detrás de Timothé Luwawu-Cabarrot (18.7) y de DeJulius (17.8). Una estadística en la que ha destacado al igual que ha sucedido en triples (octavo, con un 36.6% de acierto); en tiros libres (noveno con mejor porcentaje con un 89.5%); en el Más/Menos (duodécimo con +5,4); y en lanzamientos de dos anotados (decimoquinto con un 55,6% de acierto).

Por detrás de Hezonja, junto a Montero y DeJulius, aparecen Luwawu-Cabarrot (Kosner Baskonia, 44.9 puntos); Luka Bozic (Coviran Granada, 43.6 puntos); Ricky Rubio (Asisa Joventut, 17.7 puntos); Marcelinho Huertas (La Laguna Tenerife, 14.7 puntos); Gonzalo Corbalán (Recoletas Salud San Pablo Burgos, 7.7 puntos); y Jaime Pradilla (Valencia Basket), Santi Yusta (Casademont Zaragoza) y Trent Forrest (Kosner Baskonia), estos tres últimos con cinco puntos cada uno.

La elección se ha llevado a cabo mediante votación de los capitanes y entrenadores de todos los equipos de la competición, de 51 representantes de los medios de comunicación y de los aficionados a través de la app de la acb; valiendo cada una de ellas el 25%.