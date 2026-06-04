Las entradas más baratas para las Finales NBA en Nueva York se venden por 7.200 dólares

Pasadas las 15.00 locales de este jueves, en la plataforma de reventa en línea VividSeats los precios para un asiento en el Madison Square Garden el próximo 8 de junio oscilaban entre los 7.200 y los 77.000 dólares.

Estos precios han aumentado verticalmente desde la semana pasada, cuando los boletos más baratos se vendían por 4.000 dólares.

Los Knicks regresan a las Finales este año por primera vez desde 1999 y sus aficionados están apoyando a la franquicia no solo en casa, sino también en San Antonio, donde cientos de hinchas se dejaron ver en los últimos días por las calles de la ciudad.