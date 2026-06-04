Trump dice que podría ir a dos partidos de la final NBA en Nueva York la semana próxima

Después de que The Athletic informara el miércoles de que Trump irá al tercer partido de la serie, que se disputará el 8 de junio, el mandatario consideró que podría también ir al cuarto encuentro, que tendrá lugar el 10 de junio en el mismo recinto deportivo.

Al ser preguntado durante un evento celebrado en el Despacho Oval de la Casa Blanca por sus planes concretos para asistir al Madison Square Garden, Trump respondió: "Podría ser el lunes (8 de junio. Quizas asista a ambos".

"He sido fanático de los Knicks desde hace mucho tiempo, y también soy admirador de Jim Dolan. Es un buen tipo. Vale, lleva mucho tiempo queriendo ganar; es una persona competitiva y tiene un equipo increíble", explicó Trump, que volvió a mencionar que el dueño de la franquicia neoyorquina, James Dolan, lo ha invitado a asistir a las finales.

El presidente estadounidense también comentó el primer partido de las finales, que se disputó el miércoles en San Antonio y concluyó con la victoria de los Knicks por 105 a 95.

"Vi el comienzo del partido y la situación no parecía favorable. Me perdí la parte intermedia porque estuve hablando con varios generales durante toda la noche. Pero vi el final del encuentro y estuvieron dominantes; realmente asombrosos", apuntó Trump, que también alabó el talento del pivot francés de San Antonio, Victor Wenbanyama.

"Wenby es un gran jugador. Será un gran jugador, y de hecho ya lo es. Yo me pregunto: ¿cómo se marca a un tipo así? Mide 2,26 metros y tiene un tiro excelente. "Pero ellos (los Knicks) encuentran la manera de hacerlo. Son realmente fantásticos, son un gran equipo", dijo el mandatario, oriundo de Nueva York.

Los Knicks están disputando sus primeras Finales de la NBA desde 1999, hace casi tres décadas, y encaran la posibilidad de ganar su primer anillo desde 1973.

Desde su regreso al poder en 2025, Trump se ha convertido en un habitual de los eventos deportivos, algo poco común entre los presidentes estadounidenses, y ha estado en la final del Abierto de Estados Unidos de tenis en Nueva York, en la Ryder Cup de golf, en el Super Bowl de Nueva Orleans o en la final del Mundial de Clubes de la FIFA en Nueva Jersey.