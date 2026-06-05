Riquelme apuesta por impulsar un equipo femenino de baloncesto y construir un pabellón

La propuesta, difundida a través de un comunicado oficial, parte de la idea de que el principal problema de la sección no es deportivo, "sino de reconocimiento institucional, visibilidad y estrategia" dentro del club.

"El baloncesto ha hecho grande al Real Madrid durante décadas. No podemos tratarlo como una sección secundaria cuando representa historia, prestigio europeo y futuro para muchos socios", señaló Riquelme en el citado comunicado.

Entre las iniciativas planteadas figura la creación de un "abono de acompañante" para facilitar la asistencia de jóvenes y familias al Movistar Arena y convertir a los abonados en "embajadores del baloncesto madridista" en cada encuentro.

La candidatura también defendió la continuidad del Real Madrid en la Euroliga, aunque reclamó "liderazgo desde dentro", mayor transparencia y la protección de los intereses del club en el baloncesto europeo.

Además, el proyecto incluye el impulso de una sección femenina, el refuerzo del trabajo de cantera y la recuperación de elementos históricos vinculados al baloncesto madridista, como el tradicional Torneo de Navidad.

Riquelme defendió además una gestión "más profesional, jerarquizada y eficiente" de la sección, integrada en un modelo deportivo global en el que situó al exfutbolista Fernando Hierro como referencia institucional.

La construcción de un pabellón propio en la futura 'Ciudad del Socio' aparece como uno de los ejes del proyecto, con el objetivo de dotar al baloncesto madridista de una instalación estable y específica para consolidar su crecimiento a largo plazo.