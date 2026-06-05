Tunea tu coche con Tim Duncan

Tim Duncan fue el pilar de cinco anillos de los Spurs. Vivió toda su carrera deportiva en San Antonio. Y allí abrió, junto a Jason Peña, el BlackJack Speed Shop. Un espacio premium para tunear coches y camionetas. Del rugido de los motores al confort añadido. Con la imagen del pívot caribeño como gran reclamo.

"La idea nació en 1999, durante el 'lockout' (cierre patronal) de la NBA, por primera vez Tim tenía tiempo libre. Fuimos a Vegas y Tim me dijo: 'Deberíamos abrir una tienda de coches'. En ese momento pensé que sería uno de esos sueños improbables, pero dije que sí. Al final me mudé a San Antonio y, como se dice, el resto es historia. Llevamos 14 años aquí. Ha sido ilusionante, trabajo con coches, con mis amigos, me cuesta llamarlo trabajo", cuenta Peña, de herencia mexicana, a EFE.

"Siempre le tratamos como un chico más, es lo que le gusta de este sitio. Viene, estamos juntos, está alrededor de los coches, disfruta del ambiente y no se preocupa por ser famoso. Es un chico simple", asegura sobre Duncan.

Un Jaguar de 1966 da la bienvenida a los clientes que llegan al BlackJack Speed Shop de San Antonio. Dentro de la tienda, un mundo de neumáticos gigantes y sistemas de escape domina la escena.

La idea nació en una charla entre Duncan y Peña durante un viaje a Las Vegas. Desde entonces, BlackJack Speed Shop se ha convertido en un icono en San Antonio, al que acuden tanto deportistas de élite como conductores que buscan darle una identidad propia a sus vehículos.

"Llevamos años trabajando con jugadores de los Spurs. Muchos chicos del actual equipo han estado aquí, y los exjugadores también vienen. Les llamamos amigos", afirmó Peña.

El propio Victor Wembanyama, que con sus 2,24 metros de altura necesita coches con confort añadido, es uno de los clientes del BlackJack Speed Shop.

BlackJack Speed Shop es el proyecto con el que Tim Duncan convirtió su afición por los coches en negocio. Fundado en 2012, el taller nació como una tienda especializada en personalizar coches y camionetas, con un enfoque en rendimiento y estética.

La estrategia de negocio es clara. Un espacio premium para quienes buscan algo más que un vehículo de serie. Una extensión de su estilo dentro de una ciudad marcada por la cultura del motor y el baloncesto.

La idea de BlackJack surgió de una pasión familiar y de años de inversión de Duncan en autos y modificaciones, que terminó asentándose en un local propio en la ciudad donde construyó toda su carrera deportiva.

El exjugador de los Spurs se asoció con Jason Peña para profesionalizar una pasión que ya ocupaba buena parte de su tiempo libre. Con esa base, el proyecto dio el salto de garaje privado a negocio abierto al público.

En su actividad diaria, BlackJack Speed Shop ofrece servicios de personalización que van desde la instalación de llantas de gran tamaño, suspensiones especiales y sistemas de escape, hasta trabajos más complejos de preparación para alto rendimiento.

El taller también atiende a clientes que buscan mejoras más funcionales, como ajustes de confort o equipamiento adicional, siempre con un enfoque en el detalle.

En paralelo, el espacio funciona como punto de reunión para aficionados, consolidando una comunidad donde se cruzan la memoria de los títulos de los Spurs y el rugido de los motores preparados en casa de Duncan.